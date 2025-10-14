Több évre is eltilthatják foglalkozásától az orvost, aki csilis katéterrel kínozta meg a börtönben lévő beteget

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként csilipaprikát kevertek a fertőtlenítőszerbe – tájékoztatta a bíróság sajtószolgálata hétfőn az MTI-t.

Bántalmazás miatt kell felelniük

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Közleményükben emlékeztettek rá, hogy a törvényszék az ügy harmadrendű vádlottját, aki lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerő nyilatkozatot tett, a május 26-án megtartott előkészítő ülésen ítélte el. Akkor a bíróság a harmadrendű vádlottat két rendbeli, bűnsegédként, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

A katonai tanács az első- és másodrendű vádlottakat folytatólagosan, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett az elsőrendű vádlottat 5 évre az egészségügyi foglalkozástól, beleértve az orvosi diplomához kötött és az orvosi diplomával ellátható tevékenységet, míg a másodrendű vádlottat az egészségügyi foglalkozástól, beleértve a diplomás ápolói végzettséghez kötött és az azzal ellátható tevékenységet ugyancsak 5 évre eltiltotta. Mindkét vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

A törvényszék a negyedrendű vádlottat – jelentési kötelezettség megszegésének vétsége miatt - 300 napi tétel, napi tételenként 1800 forint, azaz 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Így történhetett a bántalmazás a börtönben

A tényállás szerint az elsőrendű vádlott a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán orvosként teljesített szolgálatot 2021 végétől 2022 novemberének végéig, míg a másodrendű vádlott ugyanezen intézet egészségügyi osztályán vezetőként, a harmadrendű vádlott pedig főelőadóként dolgozott.

A három vádlott megbeszélte, hogy a renitens, önkárosító cselekményeket végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során az elsőrendű vádlott csilipaprikával kevert fertőtlenítőszert fog használni a fogvatartottak megbüntetése céljából annak érdekében, hogy a későbbiekben a panaszaikkal ne növeljék rendszeresen az egészségügyi osztály munkaterhét.