Baleset miatt másképp közlekedett a villamos Debrecenben

Baleset történt Debrecenben, a DAB székház - Károlyi Mihály utca között, mely érinti a 2-es villamosok közlekedését – számolt be róla DKV.

Baleset miatt másképp jár a 2-es villamos Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a 2-es villamosok két szakaszban, a Nagyállomás – DAB székház között, valamint a DAB székház – Doberdó utca között közlekednek.

Befejezték a helyszínelést

Befejeződött a rendőrségi helyszínelés a DAB-székháznál. A 2-es villamosok újra megszakítás nélkül, a teljes vonalon közlekednek.

