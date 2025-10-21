október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Baleset miatt másképp közlekedett a villamos Debrecenben

Címkék#debrecen#villamos#baleset

Változott a villamos közlekedés Debrecenben. Baleset történt kedd reggel a DAB székház - Károlyi Mihály utca között.

Haon.hu

Baleset történt Debrecenben, a DAB székház - Károlyi Mihály utca között, mely érinti a 2-es villamosok közlekedését – számolt be róla DKV

Baleset miatt másképp jár a 2-es villamos Debrecenben
Baleset miatt másképp jár a 2-es villamos Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a 2-es villamosok két szakaszban, a Nagyállomás – DAB székház között, valamint a DAB székház – Doberdó utca között közlekednek. 

Befejezték a helyszínelést

Befejeződött a rendőrségi helyszínelés a DAB-székháznál. A 2-es villamosok újra megszakítás nélkül, a teljes vonalon közlekednek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu