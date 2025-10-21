Baleset
1 órája
Baleset miatt másképp közlekedett a villamos Debrecenben
Változott a villamos közlekedés Debrecenben. Baleset történt kedd reggel a DAB székház - Károlyi Mihály utca között.
Baleset történt Debrecenben, a DAB székház - Károlyi Mihály utca között, mely érinti a 2-es villamosok közlekedését – számolt be róla DKV.
A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a 2-es villamosok két szakaszban, a Nagyállomás – DAB székház között, valamint a DAB székház – Doberdó utca között közlekednek.
Befejezték a helyszínelést
Befejeződött a rendőrségi helyszínelés a DAB-székháznál. A 2-es villamosok újra megszakítás nélkül, a teljes vonalon közlekednek.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Téli fűtés
16 órája
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
Ezt ne hagyja ki!Az év üzlete?
3 órája
A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre