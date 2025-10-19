3 órája
Két személyautó és egy villamos ütközött össze Debrecenben - fotókkal!
Több megállóhelyen sem áll meg a villamos a cívisvárosban. Baleset történt vasárnap délelőtt Debrecenben.
Baleset történt vasárnap délelőtt Debrecenben, a Nádor utcánál, amely érinti a villamosközlekedést – számolt be róla a DKV. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset során két személyautó és egy villamos ütközött össze. Információnk szerint személyi sérülés nem történt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Baleset miatt szünetel a villamosközlekedés
A rendőrségi helyszínelés ideje alatt három szakaszban, a Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás, a Kölcsey Központ - Nádor utca - Kölcsey Központ és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között közlekednek.
A Kálvin tér és a Kölcsey Központ, valamint a Nádor utca és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között szünetel a villamosközlekedés.
A helyszínen készült fotókat megtekinthetitek az alábbi galériában:
Villamosbaleset Debrecenben, a Nádor utcánálFotók: Olvasói fotó
FRISSÍTÉS: A DKV közleményben tudatta portálunkkal, hogy befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Nádor utcán, a 2-es villamosok ismét a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek a továbbiakban.
