Két személyautó és egy villamos ütközött össze Debrecenben - fotókkal!

Baleset történt vasárnap délelőtt Debrecenben, a Nádor utcánál, amely érinti a villamosközlekedést – számolt be róla a DKV. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset során két személyautó és egy villamos ütközött össze. Információnk szerint személyi sérülés nem történt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Villamosbaleset történt Debrecenben, több szakaszban jár a villamos

Forrás: HAON/Olvasói fotó

Baleset miatt szünetel a villamosközlekedés

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt három szakaszban, a Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás, a Kölcsey Központ - Nádor utca - Kölcsey Központ és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között közlekednek.

A Kálvin tér és a Kölcsey Központ, valamint a Nádor utca és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között szünetel a villamosközlekedés.

