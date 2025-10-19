október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Két személyautó és egy villamos ütközött össze Debrecenben - fotókkal!

Címkék#debrecen#közlekedés#villamos#baleset

Több megállóhelyen sem áll meg a villamos a cívisvárosban. Baleset történt vasárnap délelőtt Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt vasárnap délelőtt Debrecenben, a Nádor utcánál, amely érinti a villamosközlekedést – számolt be róla a DKV.  Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset során két személyautó és egy villamos ütközött össze. Információnk szerint személyi sérülés nem történt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Villamosbaleset történt Debrecenben, több szakaszban jár a villamos 
Forrás: HAON/Olvasói fotó

Baleset miatt szünetel a villamosközlekedés

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt három szakaszban, a Nagyállomás - Kálvin tér - Nagyállomás, a Kölcsey Központ - Nádor utca - Kölcsey Központ és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között közlekednek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A Kálvin tér és a Kölcsey Központ, valamint a Nádor utca és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállóhelyek között szünetel a villamosközlekedés.

A helyszínen készült fotókat megtekinthetitek az alábbi galériában:

Villamosbaleset Debrecenben, a Nádor utcánál

Fotók: Olvasói fotó

FRISSÍTÉS: A DKV közleményben tudatta portálunkkal, hogy befejeződött a rendőrségi helyszínelés a Nádor utcán, a 2-es villamosok ismét a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek a továbbiakban.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu