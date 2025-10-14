2 órája
Egymást érték a balesetek a debreceni belvárosban, a villamosok közlekedését is akadályozták – fotókkal
A csúcsforgalom kifogott a sofőrökön. Három baleset is történt szinte egy időben.
A hatóságokat is riasztani kellett a helyszínre
Három baleset történt szinte egymást követően Debrecen belvárosában, a Piac utcában kedd délután. A rendőrség sajtóosztálya megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a Barna utca és a Piac utca kereszteződésében egy autó és egy motor ütközött össze, a Szent Anna utca és a Piac utca kereszteződésében egy biciklis és egy autós volt érintett, míg a Mester utcán két autós karambolozott.
A DKV közlése szerint a rendőrségi helyszínelés ideje alatt az 1-es és a 2-es villamosok több szakaszban közlekedtek, a forgalmi rend nem sokkal 17 óra után állt helyre.
A rendőrség arra kérte a közlekedőket, hogy fokozott odafigyeléssel és türelemmel vegyenek részt forgalomban.
