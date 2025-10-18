Baleset
38 perce
Vaddal és kisteherautóval is ütközött egy autó a 47-es főúton
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset történt szombaton a 47-es főúton.
Baleset történt szombaton a 47-es főúton, a 64-es kilométerszelvénynél, ahol vaddal majd kisteherautóval ütközött egy személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a szeghalmi hivatásos és a füzesgyarmati önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Átadó
17 órája
Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plázában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Természet
19 órája
Földi paradicsom Hajdú-Biharban? Nagyot szakíthat az egész környék, ha ezt meglépik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre