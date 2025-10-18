október 18., szombat

Baleset

38 perce

Vaddal és kisteherautóval is ütközött egy autó a 47-es főúton

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset történt szombaton a 47-es főúton.

Haon.hu

Baleset történt szombaton a 47-es főúton, a 64-es kilométerszelvénynél, ahol vaddal majd kisteherautóval ütközött egy személyautó  – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a szeghalmi hivatásos és a füzesgyarmati önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót. 

Baleset történt szombaton a 47-es főúton
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

