Baleset Hajdúböszörménynél, egymásnak ütközött két autó

Összeütközött két személyautó a 3507-es út 6-os kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – számolt be a balesetről szerda délután a katasztrófavédelem.

Baleset miatt riasztották a hatóságokat

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a személygépkocsikban csak a sofőrök utaztak, akik ki tudtak szállni a tűzoltók kiérkezésére. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

