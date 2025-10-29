október 29., szerda

Sziréna

19 perce

Baleset Hajdúböszörménynél, egymásnak ütközött két autó

Címkék#Hajdúböszörmény#ütközés#baleset

Két autó csapódott egymásnak. A baleset miatt a hatóságokat riasztották.

Haon.hu

Összeütközött két személyautó a 3507-es út 6-os kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – számolt be a balesetről szerda délután a katasztrófavédelem.

Baleset miatt riasztották a hatóságokat
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a személygépkocsikban csak a sofőrök utaztak, akik ki tudtak szállni a tűzoltók kiérkezésére. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

