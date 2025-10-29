Sziréna
19 perce
Baleset Hajdúböszörménynél, egymásnak ütközött két autó
Két autó csapódott egymásnak. A baleset miatt a hatóságokat riasztották.
Összeütközött két személyautó a 3507-es út 6-os kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – számolt be a balesetről szerda délután a katasztrófavédelem.
Mint írták, a személygépkocsikban csak a sofőrök utaztak, akik ki tudtak szállni a tűzoltók kiérkezésére. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
