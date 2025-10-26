Szalagkorlátnak csapódott egy autó Polgárnál

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Polgár térségében, a 174-es kilométerszelvény közelében – számolt be a balesetről vasárnap délben a katasztrófavédelem.

Baleset miatt riasztották a hatóságokat

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset nem okoz fennakadást a forgalomban.

