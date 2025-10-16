október 16., csütörtök

Sziréna

1 órája

Baleset történt Debrecen egyik legforgalmasabb útján

Címkék#ütközés#Debrecen#baleset

Csütörtök este kellett riasztani a hatóságokat. A forgalmas szakaszon két autó ütközött.

Haon.hu

Két gépkocsi ütközött össze a 4-es főút 217-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – számolt be a balesetről csütörtök este holnapján a katasztrófavédelem

Baleset történt Debrecennél csütörtök este
Baleset történt Debrecennél csütörtök este
Forrás: Napló-archív

Mint írták, a város hivatásos tűzoltói az egyik járművet már áramtalanították. Az egység a mentőket is a helyszínre kérte.

Ajánljuk még:


 

 

