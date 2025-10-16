Sziréna
1 órája
Baleset történt Debrecen egyik legforgalmasabb útján
Csütörtök este kellett riasztani a hatóságokat. A forgalmas szakaszon két autó ütközött.
Két gépkocsi ütközött össze a 4-es főút 217-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – számolt be a balesetről csütörtök este holnapján a katasztrófavédelem.
Mint írták, a város hivatásos tűzoltói az egyik járművet már áramtalanították. Az egység a mentőket is a helyszínre kérte.
