Baleset történt Debrecen egyik legforgalmasabb útján

Két gépkocsi ütközött össze a 4-es főút 217-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – számolt be a balesetről csütörtök este holnapján a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecennél csütörtök este

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a város hivatásos tűzoltói az egyik járművet már áramtalanították. Az egység a mentőket is a helyszínre kérte.

