Baleset

1 órája

Két személyautó ütközött 4-es főúton, Debrecen külterületén

Az érintett szakaszon fél pályán halad a forgalom. Baleset történt hétfő délelőtt Debrecen külterületén.

Haon.hu

Baleset történt a 4-es főúton, Debrecen külterületén, két személygépjármű összeütközött – számolt be róla az utinform.hu. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy anyagi káros baleset történt.

Baleset történt hétfő délelőtt Debrecen külterületén
Baleset történt hétfő délelőtt Debrecen külterületén
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A 229-es km-nél a forgalom félpályán halad. Az érintett járműveket autómentő szállítja el.

