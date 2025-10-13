Két személyautó ütközött 4-es főúton, Debrecen külterületén

Baleset történt a 4-es főúton, Debrecen külterületén, két személygépjármű összeütközött – számolt be róla az utinform.hu. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy anyagi káros baleset történt.

Baleset történt hétfő délelőtt Debrecen külterületén

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A 229-es km-nél a forgalom félpályán halad. Az érintett járműveket autómentő szállítja el.

