Baleset
1 órája
Két személyautó ütközött 4-es főúton, Debrecen külterületén
Az érintett szakaszon fél pályán halad a forgalom. Baleset történt hétfő délelőtt Debrecen külterületén.
Baleset történt a 4-es főúton, Debrecen külterületén, két személygépjármű összeütközött – számolt be róla az utinform.hu. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy anyagi káros baleset történt.
A 229-es km-nél a forgalom félpályán halad. Az érintett járműveket autómentő szállítja el.
