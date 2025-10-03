október 3., péntek

Brutális balesettel zárult a csütörtök, mozgalmas napja volt a hajdú-bihari tűzoltóknak

Címkék#Debrecen#karambol#tűz#tűzoltó#baleset

Balesetek, tüzek és műszaki mentések adtak munkát a vármegye tűzoltóinak.

Haon.hu

Csütörtökön sem volt hiány a riasztásokból Hajdú-Biharban: a vármegye tűzoltóit több balesethez és tűzesethez hívták.  Az egyik legsúlyosabb eset Debrecenben történt, a Mikepércsi úton egy autó betonkerítésnek ütközött, majd felborult. A felismerhetetlenné tört gépjárműben ketten ültek, egyiküket súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint azonban a nap folyamán több más helyszínen is szükség volt a beavatkozásukra.

A vármegye tűzoltóit több balesethez és tűzesethez hívták
Forrás:  Napló-archív

Más balesetekhez és tűzhöz is kaptak riasztást

Három autó ütközött össze Debrecenben, a Kishegyesi úton csütörtök reggel. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták illetve áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.

Debrecenben, az Irén utcában is három autó ütközött össze. A város hivatásos tűzoltói az áramtalanítást végezték el. A balesetben senki sem sérült meg.

Nyolc köbméteren trágya füstölt és égett Hajdúszoboszlón, a Csepüs dűlőben. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Szabadtéri tűz volt Egyek külterületén is. Az egyeki önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Végül Hajdúnánásban, a Hunyadi utcában csúszott árokba egy autó. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, vezetőjét pedig a mentők további vizsgálatok céljából kórházba szállították.

