Egy embert kórházba szállítottak a hajdúszoboszlói baleset helyszínéről
Az autókban összesen négyen utaztak. Balesethez és tűzhöz is riasztották a hét utolsó napján a vármegyei tűzoltókat.
Baleset történt vasárnap a déli órákban Hajdúszoboszlón, a Böszörményi és a Jókai utca kereszteződésében, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen négyen utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.
A hajdúszoboszlói baleseten kívül tűzhöz is sittek a tűzoltók
Berendezési tárgyak gyulladtak ki, egy családi ház konyhájában vasárnap délután Debrecenben, a Józsakert utcában. A debreceni önkéntes és a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói porral oltó és vízsugár segítségével oltották el a tüzet.
Egyéb beavatkozások:
- Húsz négyzetméteren égett az aljnövényzet vasárnap délután Hajdúböszörményben a Liszt Ferenc utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.
