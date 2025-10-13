október 13., hétfő

Egy embert kórházba szállítottak a hajdúszoboszlói baleset helyszínéről

Az autókban összesen négyen utaztak. Balesethez és tűzhöz is riasztották a hét utolsó napján a vármegyei tűzoltókat.

Haon.hu

Baleset történt vasárnap a déli órákban Hajdúszoboszlón, a Böszörményi és a Jókai utca kereszteződésében, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen négyen utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Vasárnap délelőtt baleset történt Hajdúszoboszlón
Forrás: Tóth Imre

A hajdúszoboszlói baleseten kívül tűzhöz is sittek a tűzoltók

Berendezési tárgyak gyulladtak ki, egy családi ház konyhájában vasárnap délután Debrecenben, a Józsakert utcában. A debreceni önkéntes és a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói porral oltó és vízsugár segítségével oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások:

  • Húsz négyzetméteren égett az aljnövényzet vasárnap délután Hajdúböszörményben a Liszt Ferenc utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

