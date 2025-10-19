október 19., vasárnap

1 órája

Ketten kerültek kórházba a debreceni baleset helyszínéről – fotóval

A mentőket is riasztották Hajdú-Biharban. Balesethez és tűzhöz is riasztották a vármegyei tűzoltókat.

Haon.hu

Ráfutásos baleset történt szombat délután Debrecenben, a Sumen utcában, ahol három személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket.

Baleset történt szombaton Debrecenben
Baleset történt szombaton Debrecenben
Forrás: Haon

 A mentőszolgálat két embert kórházba szállított:

Szombat este is történt még baleset

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi szombaton este Hajdúsámsonban, a Barackos utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autó két utasa, nem sérült meg a balesetben.

Egyéb beavatkozások:

Másfél köbméter szemét égett Biharnagybajomban, a Kazinczy utcában szombaton délután. A püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Százötven négyzetméteres területen égett, az összehordott építési törmelék és hulladék Földesen, az Északi sor utcában szombaton reggel. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet. Az oltási munkákat egy erőgép is segítette.

