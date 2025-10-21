1 órája
Hatalmas csattanás Debrecen határában, két autó ütközött össze – fotókkal
Többen meg is sérültek. Két balesetnél is intézkedtek a hajdú-bihari tűzoltók.
Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Debrecen külterületén, hétfőn. A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket.
Mint azt portálunk is megírta, a balesetben senki sem sérült meg.
Kisteherautó és személyautó ütközött Debrecen határábanFotók: Katona Ákos
Két autó ütközött össze Nyírgelse külterületén, hétfő délután. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították járműveket. Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, őt feszítő-vágóval szabadítottak ki. A mentőszolgálat összesen négy embert szállított kórházba a helyszínről – számolt be róla honlapján a katasztrófavédelem.
Egyéb beavatkozások:
- Háromszáz négyzetméteren égett a száraz gaz és levágott nádas Derecske közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
- Faágat vágtak le a debreceni tűzoltók a debreceni Derék és a Dobozi utcában is. Az ágak a közlekedést akadályozták és a gyalogos forgalmat veszélyeztették.
