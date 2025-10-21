Hatalmas csattanás Debrecen határában, két autó ütközött össze – fotókkal

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Debrecen külterületén, hétfőn. A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket.

Baleset történt Debrecen határában

Forrás: Katona Ákos

Mint azt portálunk is megírta, a balesetben senki sem sérült meg.