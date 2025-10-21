október 21., kedd

1 órája

Traktor balesetezett Hajdúszoboszlón, kettétört a villanyoszlop – fotókkal, videóval

A traktor pótkocsija ütközött neki a villanyoszlopnak. Baleset történt kedden délelőtt Hajdúszoboszlón.

Haon.hu

Letért az útról, majd a pótkocsijával egy villanyoszlopnak ütközött egy traktor kedden délelőtt Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton – értesült a balesetről a Haon. A villanyoszlop kettétört, de nem borult ki. Az áramszolgáltató a helyszínre érkezett, kicserélik az oszlopot. A beavatkozás idejéig teljes útzár van érvényben, előreláthatólag délután 3 óráig. 

Forrás: Tóth Imre

Információink szerint senki nem sérült meg az ütközés következtében. 

A baleset helyszínén készült felvételeinket itt nézheted meg: 

Villanyoszlopnak ütközött egy traktor Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Kedden több baleset is történt Debrecenben, a Kassain kerékpáros és autó ütközött

Szintén reggel a villamosközlekedést is akadályozta baleset: 

