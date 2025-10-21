1 órája
Traktor balesetezett Hajdúszoboszlón, kettétört a villanyoszlop – fotókkal, videóval
A traktor pótkocsija ütközött neki a villanyoszlopnak. Baleset történt kedden délelőtt Hajdúszoboszlón.
Letért az útról, majd a pótkocsijával egy villanyoszlopnak ütközött egy traktor kedden délelőtt Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton – értesült a balesetről a Haon. A villanyoszlop kettétört, de nem borult ki. Az áramszolgáltató a helyszínre érkezett, kicserélik az oszlopot. A beavatkozás idejéig teljes útzár van érvényben, előreláthatólag délután 3 óráig.
Információink szerint senki nem sérült meg az ütközés következtében.
A baleset helyszínén készült felvételeinket itt nézheted meg:
Villanyoszlopnak ütközött egy traktor HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Kedden több baleset is történt Debrecenben, a Kassain kerékpáros és autó ütközött:
Szintén reggel a villamosközlekedést is akadályozta baleset:
Ajánljuk még:
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV