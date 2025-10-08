október 8., szerda

Koppány névnap

Kék hírek

2 órája

Kisteherautó és traktor ütközött Görbeházánál, egy ember megsérült - fotókkal!

Másik vármegyéből is érkeztek segíteni az esethez. Több traktoros balesethez is riasztották a tűzoltókat Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Görbeháza közelében egy mezőgazdasági vontató és egy kisteherautó ütközött össze szerdán. A traktoros balesethez a hajdúnánási és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Görbeházán: traktorral ütközött egy kisteherautó
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ahogy arról kedden beszámoltunk, Hajdúszoboszló külterületén egy traktor árokba hajtott. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet és a helyszínt biztosították, a mentőszolgálat a traktor vezetőjét kórházba szállította. 

A baleset helyszínén készült képeket megtalálhatjátok ebben a cikkben: 

További balesetek:

Két autó ütközött össze kedd délelőtt Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat az egyik utast kórházba szállította.

Szintén két autó balesetezett délután Debrecenben, az Egyetem sugárúton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és egy embert kézi erővel szabadítottak ki az autóból. A balesetben senki sem sérült meg.

Az Egyetem sugárúton is történt baleset kedden
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűzesetek:

  • Kerti hulladékot, gallyakat égettek a debreceni Veteményes utcában kedden, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység egy vízsugárral oltotta el a tüzet. Hosszúpályiba, a Nyíl utcába is emiatt vonultak a létavértesi önkormányzati tűzoltók. Ott is gallyak égtek. A tüzet szintén vízsugárral fékezték meg a tűzoltók.
  • Nyíradonyban, a Táncsics Mihály utcában egy lakóházba ruhanemű és szemét égett, emiatt riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység egy vízsugárral oltotta el a tüzet.

