2 órája
Kisteherautó és traktor ütközött Görbeházánál, egy ember megsérült - fotókkal!
Másik vármegyéből is érkeztek segíteni az esethez. Több traktoros balesethez is riasztották a tűzoltókat Hajdú-Biharban.
Görbeháza közelében egy mezőgazdasági vontató és egy kisteherautó ütközött össze szerdán. A traktoros balesethez a hajdúnánási és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ahogy arról kedden beszámoltunk, Hajdúszoboszló külterületén egy traktor árokba hajtott. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet és a helyszínt biztosították, a mentőszolgálat a traktor vezetőjét kórházba szállította.
A baleset helyszínén készült képeket megtalálhatjátok ebben a cikkben:
Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, a vezetőjét újra kellett éleszteni – fotókkal
További balesetek:
Két autó ütközött össze kedd délelőtt Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat az egyik utast kórházba szállította.
Szintén két autó balesetezett délután Debrecenben, az Egyetem sugárúton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és egy embert kézi erővel szabadítottak ki az autóból. A balesetben senki sem sérült meg.
Tűzesetek:
- Kerti hulladékot, gallyakat égettek a debreceni Veteményes utcában kedden, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység egy vízsugárral oltotta el a tüzet. Hosszúpályiba, a Nyíl utcába is emiatt vonultak a létavértesi önkormányzati tűzoltók. Ott is gallyak égtek. A tüzet szintén vízsugárral fékezték meg a tűzoltók.
- Nyíradonyban, a Táncsics Mihály utcában egy lakóházba ruhanemű és szemét égett, emiatt riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység egy vízsugárral oltotta el a tüzet.
Ajánljuk még:
Kisteherautó és személyautó ütközött a 47-es úton, sérült is van! - fotókkal
Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!
Az ebédje mellett végezték ki a hajdú-bihari asszonyt, 36-szor szúrt a könyörtelen vállalkozó – videóval