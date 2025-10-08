Kisteherautó és traktor ütközött Görbeházánál, egy ember megsérült - fotókkal!

Görbeháza közelében egy mezőgazdasági vontató és egy kisteherautó ütközött össze szerdán. A traktoros balesethez a hajdúnánási és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Görbeházán: traktorral ütközött egy kisteherautó

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ahogy arról kedden beszámoltunk, Hajdúszoboszló külterületén egy traktor árokba hajtott. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet és a helyszínt biztosították, a mentőszolgálat a traktor vezetőjét kórházba szállította.

A baleset helyszínén készült képeket megtalálhatjátok ebben a cikkben: