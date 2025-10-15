Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as hajdú-bihari szakaszán

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 174-es kilométerénél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében számolt be a balesetről szerda este a katasztrófavédelem.

Baleset miatt szóltak a szirénák

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.

