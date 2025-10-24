október 24., péntek

Lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, majd az árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban

A helyszínre mentő is érkezett. Baleset történt péntek délután a 471-es főúton.

Haon.hu

Baleset történt péntek délután a 471-es főút 11-12-es kilométere között a Hajdúsámsont elkerülő szakaszán, ahol lesodródott az úttestről, átszakította a szalagkorlátot és árokba hajtott egy személykocsi  – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a várost elkerülő szakaszon, a körforgalomnál balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a raj áramtalanította az autót.

Péntek délelőtt a 35-ös főúton, Debrecen felé, négy autó ütközött össze:

Baleset történt Derecskén is, ahol összeütközött két személygépkocsi. A helyszíni fotóinkat, videónkat itt tudják megnézni:

Két autó ütközött össze a 4-es főúton, félpáyán haladt a forgaom:

