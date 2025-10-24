55 perce
Lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, majd az árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban
A helyszínre mentő is érkezett. Baleset történt péntek délután a 471-es főúton.
Baleset történt péntek délután a 471-es főút 11-12-es kilométere között a Hajdúsámsont elkerülő szakaszán, ahol lesodródott az úttestről, átszakította a szalagkorlátot és árokba hajtott egy személykocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a várost elkerülő szakaszon, a körforgalomnál balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a raj áramtalanította az autót.
