Lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, majd az árokba hajtott egy autó Hajdú-Biharban

Baleset történt péntek délután a 471-es főút 11-12-es kilométere között a Hajdúsámsont elkerülő szakaszán, ahol lesodródott az úttestről, átszakította a szalagkorlátot és árokba hajtott egy személykocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a várost elkerülő szakaszon, a körforgalomnál balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a raj áramtalanította az autót.

Baleset történt péntek délután a 471-es főúton

Forrás: Illusztráció / MW-archív

