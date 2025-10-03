október 3., péntek

Új információk érkeztek a brutális Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról – fotókkal, videóval

Friss információkat osztott meg a kórház az érintettek állapotáról. A balesetben két személy sérült meg.

Haon.hu

Súlyos baleset történt október 2-án este Debrecenben, a Mikepércsi úton. Egy autó lesodródott az útról, nekiütközött egy villanyoszlopnak valamint egy tűzcsapnak, majd a kerítésnek csapódva állt meg. Mint írtuk, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik utas ki tudott szállni a roncsból.

A balesetben két személy sérült meg
A balesetben két személy sérült meg
Forrás: HAON / Olvasói fotó

Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A baleset helyszínén a fotósunk is ott volt, a képeket itt tekintheted meg:

Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt baleset

Fotók: Vida Márton Péter

Így vannak most a baleset sérültjei

A két sérült állapotáról pénteken érdeklődtünk a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál is. Kora délutáni válaszukban megírták:

A baleset helyszínéről két sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. Egyiküket súlyos, életveszélyes állapotban a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán ápolják, a másik sérült állapota súlyos, az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán kezelik. 

A helyszínen készült videót itt tekintheted meg:

A baleset körülményeiről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya korábban nyilatkozott portálunknak. Az erről szóló cikkünk itt olvasható:

