Új információk érkeztek a brutális Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról – fotókkal, videóval
Friss információkat osztott meg a kórház az érintettek állapotáról. A balesetben két személy sérült meg.
Súlyos baleset történt október 2-án este Debrecenben, a Mikepércsi úton. Egy autó lesodródott az útról, nekiütközött egy villanyoszlopnak valamint egy tűzcsapnak, majd a kerítésnek csapódva állt meg. Mint írtuk, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik utas ki tudott szállni a roncsból.
Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
A baleset helyszínén a fotósunk is ott volt, a képeket itt tekintheted meg:
Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt balesetFotók: Vida Márton Péter
Így vannak most a baleset sérültjei
A két sérült állapotáról pénteken érdeklődtünk a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál is. Kora délutáni válaszukban megírták:
A baleset helyszínéről két sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. Egyiküket súlyos, életveszélyes állapotban a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán ápolják, a másik sérült állapota súlyos, az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán kezelik.
A helyszínen készült videót itt tekintheted meg:
A baleset körülményeiről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya korábban nyilatkozott portálunknak. Az erről szóló cikkünk itt olvasható:
Így történhetett a brutális debreceni baleset, mutatjuk, hogy fest most a helyszín – fotókkal, videóval
