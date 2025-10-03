Új információk érkeztek a brutális Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról – fotókkal, videóval

Súlyos baleset történt október 2-án este Debrecenben, a Mikepércsi úton. Egy autó lesodródott az útról, nekiütközött egy villanyoszlopnak valamint egy tűzcsapnak, majd a kerítésnek csapódva állt meg. Mint írtuk, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik utas ki tudott szállni a roncsból.

A balesetben két személy sérült meg

Forrás: HAON / Olvasói fotó

Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

