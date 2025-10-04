Sziréna
3 órája
Két autó ütközött a hajdú-bihari városban, mentő is érkezett a helyszínre!
A két járműben csak a sofőrök ültek. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.
Balesethez riasztották a helyi önkéntes és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat szombat délelőtt: Polgáron két autó karambolozott - írja a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A Hősök és a Taskó utca kereszteződésében összeütközött két járműben csak a sofőrök ültek, a helyszínre mentő is érkezett.
Hozzáteszik, a járműveket az önkéntes tűzoltók áramtalanították.
Információink szerint a két sofőr könnyebben sérült.
