1 órája
Baleset Nyíradonynál: rommá tört egy autó a vasúti pálya közelében - fotókkal!
A mentőket is riasztották. Péntek reggel történt baleset a 471-es úton.
Oldalára borult egy személygépkocsi péntek reggel Nyíradony és Tamásipuszta között a 471-es számú főúton - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, az autóban ketten utaztak, őket a nyíradonyi hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. Az egység áramtalanította a járművet.
Baleset Nyíradonynál: további felvételek a cikkünkben!
Tegnap, 8:25
Helyszíni fotókon a 471-es főúton történt baleset, két embert kórházba szállítottak!
Egyéb beavatkozások pénteken:
- Lehasadt egy nyolc méter magas fa ága Balmazújvároson, a Kossuth téren tegnap délelőtt. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolították el az ágat.
- Lehasadt egy tíz méter magas fa egyik ága pénteken Debrecenben, a Hadházi úton. A város hivatásos tűzoltói kihúzós létrán át fűrész segítségével avatkoztak be.
