Baleset Nyíradonynál: rommá tört egy autó a vasúti pálya közelében - fotókkal!

Oldalára borult egy személygépkocsi péntek reggel Nyíradony és Tamásipuszta között a 471-es számú főúton - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, az autóban ketten utaztak, őket a nyíradonyi hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. Az egység áramtalanította a járművet.

Baleset Nyíradonynál: lesodródott a 471-es útról egy autó

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baleset Nyíradonynál: további felvételek a cikkünkben!