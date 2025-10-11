október 11., szombat

Brigitta névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset Nyíradonynál: rommá tört egy autó a vasúti pálya közelében - fotókkal!

Címkék#debrecen#Nyíradony#Balmazújváros#tűzoltók#baleset

A mentőket is riasztották. Péntek reggel történt baleset a 471-es úton.

Haon.hu

Oldalára borult egy személygépkocsi péntek reggel Nyíradony és Tamásipuszta között a 471-es számú főúton - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, az autóban ketten utaztak, őket a nyíradonyi hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. Az egység áramtalanította a járművet.

Baleset Nyíradonynál: lesodródott a 471-es útról egy autó
Baleset Nyíradonynál: lesodródott a 471-es útról egy autó
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baleset Nyíradonynál: további felvételek a cikkünkben!

Egyéb beavatkozások pénteken:

  • Lehasadt egy nyolc méter magas fa ága Balmazújvároson, a Kossuth téren tegnap délelőtt. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolították el az ágat.
  • Lehasadt egy tíz méter magas fa egyik ága pénteken Debrecenben, a Hadházi úton. A város hivatásos tűzoltói kihúzós létrán át fűrész segítségével avatkoztak be.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu