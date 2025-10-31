október 31., péntek

Súlyos baleset történt, motoros ütközött a forgalmas debreceni úton – fotókkal

A Monostorpályi útra riasztották a hatóságokat. A baleset péntek reggel történt.

Haon.hu
Súlyos baleset történt, motoros ütközött a forgalmas debreceni úton – fotókkal

Súlyos baleset történt a Monostorpályi úton

Forrás: Katona Ákos

Személyautó és motoros ütközött össze péntek reggel Debrecenben, a Monostorpályi úton – erősítette meg értesüléseinket a balesetről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A balesetben a motoros megsérült
Forrás: Katona Ákos

Információink szerint a motoros a jelzőlámpa piros jelzése ellenére hajtott be a kereszteződésbe, ekkor ütközött össze az autóval. 

Úgy tudjuk, a motoros piroson hajtott át
Forrás: Katona Ákos

Úgy tudjuk, a motoros súlyosan megsérült. 

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy legyenek körültekintőek az utakon!

Balesetek egész sora történt az elmúlt órákban

Alig néhány óra leforgása alatt több, súlyos baleset is történt Hajdú-Biharban. Csütörtök délelőtt egy traktor borult fel Hajdúböszörménynél, a vezetőjét kórházba is szállították. Este gyalogost gázoltak Debrecennél, majd az őt szállító mentőautó is balesetet szenvedett, amelyben több mentős is megsérült. Később pedig Hajdúvidre kellett a hatóságokat riasztani, ahol feszítővágóval kellett kiszabadítani a sofőrt.

