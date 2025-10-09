Borzasztó: intenzív osztályon küzd az életéért a debreceni baleset sérültje – fotókkal, videóval

Friss információt kaptunk az egy héttel ezelőtti balesetben megsérült férfiről, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A szörnyű baleset október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton, amikor egy autó lesodródott az útról és egy betonkerítésnek csapódott. Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően.

A Mikepércsi úti balesetben ketten sérültek meg.

Fotó: Napló-archív

