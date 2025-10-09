1 órája
Borzasztó: intenzív osztályon küzd az életéért a debreceni baleset sérültje – fotókkal, videóval
Továbbra is intenzív osztályon ápolják a férfit. A Mikepércsi úti baleset épp egy hete történt.
Friss információt kaptunk az egy héttel ezelőtti balesetben megsérült férfiről, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A szörnyű baleset október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton, amikor egy autó lesodródott az útról és egy betonkerítésnek csapódott. Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően.
Az Országos Mentőszolgálat a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállított kórházba. A nőt néhány nap után hazaengedték.
Így van most a baleset súlyos sérültje
Egy héttel a baleset után érdeklődtünk a súlyosabban sérült férfi állapotáról a Debreceni Egyetemnél.
Az október 2-án, a Mikepércsi úton történt közlekedési baleset súlyosabb sérültjét jelenleg is a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán kezelik, állapota továbbra is súlyos, életveszélyes – tudatta október 9-én a Debreceni Egyetem sajtóosztály a Haonnal.
