Brutális esti baleset a Mikepércsi úton: megszólalt a kórház a súlyos sérült férfiről – fotókkal

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján egy autó lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. Mint írtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük ki tudott szállni a roncsból, a másik utas viszont beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja most újból tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjének állapotáról.

Új információk érkeztek a Mikepércsi úti baleset súlyos sérültjének állapotáról

Forrás: Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, majd az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán, valamint a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán kezelték őket.

