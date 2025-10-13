október 13., hétfő

Sziréna

1 órája

Brutális esti baleset a Mikepércsi úton: megszólalt a kórház a súlyos sérült férfiről – fotókkal

Címkék#Mikepércsi út#Debrecen#baleset

Friss információkat osztott meg a kórház. Kiderült a balesetben súlyosan sérült férfi állapota.

Haon.hu

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján egy autó lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. Mint írtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük ki tudott szállni a roncsból, a másik utas viszont beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja most újból tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjének állapotáról.

Új információk érkeztek a Mikepércsi úti baleset súlyos sérültjének állapotáról
Új információk érkeztek a Mikepércsi úti baleset súlyos sérültjének állapotáról
Forrás:  Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, majd az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán, valamint a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán kezelték őket.

A baleset helyszínén a fotósunk is ott volt, a képeket itt tekintheted meg:

Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt baleset

Fotók: Vida Márton Péter

Így van a baleset súlyos sérültje jelenleg

Október 12-én, vasárnap érdeklődtünk a súlyosan sérült férfi állapotáról a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál. Hétfői válaszukban megírták:

Az október 2-án, a Mikepércsi úton történt közlekedési baleset sérültjét jelenleg is a Kenézy Gyula Campus Központi Intenzív Osztályán kezelik, állapota stabil, de súlyos.

A baleset körülményeiről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya korábban nyilatkozott portálunknak. Az erről szóló cikkünk itt olvasható:

