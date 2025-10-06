október 6., hétfő

Megszólaltak a szirénák

11 perce

Tragikus balesetek sora követte egymást Hajdú-Biharban

Címkék#Hortobágy-Berettyó#Zsáka#Józsa#katasztrófavédelem#csónak#baleset

Több alkalommal is megszólaltak a szirénák a vármegyében. Halálos balesethez is riasztották a hatóságokat.

Haon.hu

Tragikus baleset történt pénteken délután Ebesen, ahol egy autó kerékpárossal ütközött. 

Halálos baleset történt Ebesen
Halálos baleset történt Ebesen
Forrás: Tóth Imre

A biciklist, egy középkorú nőt kórházba szállították, de sajnos, az életét nem tudták megmenteni. További információ és helyszíni fotók:

Egy nappal korábban, csütörtök este Debrecenben történt baleset. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról:

A fentieken kívül számos egyéb múltheti hírünk felkeltette olvasóink érdeklődését. Ezek közül válogattunk.

Egy fiatal férfi eltűnt egy csónakbalesetben

Szokatlan szörnyűség történt szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó főcsatornán: felborult egy csónak, melyben négyen tartózkodtak, hárman kijutottak a partra, negyedik társuk azonban eltűnt a vízben. A helyszínre mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek, és keresni kezdték a fiatal férfit, aki a Debreceni Egyetem phD hallgatója. 

Nagy erőkkel keresik a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát
Fotó: Tóth Imre

A keresés napok óta tart, s hogy milyen tényezők nehezítik, arról Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke számolt be portálunknak. 

Vasárnap este ezt lehetett tudni az eltűnt személy utáni kutatás állásáról:

Zsáka él az új lehetőséggel

Október 2-án Zsákán jártunk: az 1300 lelkes falu vezetése úgy gondolta, él a törvény adta új lehetőséggel és feltételhez köti a betelepülést. Az ott élők lelkesen meséltek nekünk arról, miért szeretik a községet:

Zsákán feltételhez kötik a betelepülést
Fotó: Katona Ákos

Időközben hűvösre, igencsak ősziesre fordult az időjárás; hogy mire lehet számítani ezekben és a következő napokban, arról a meteorológus beszélt a Haonnak:

Időnként pletykák röppennek fel arról, hogy bezár a Debreceni Zsibogó. Ezúttal is így történt, mi pedig tisztáztuk a helyzetet:

Az viszont biztos, hogy új üzlet nyit Józsán; az ott élők hiánypótló szolgáltatáshoz juthatnak:

