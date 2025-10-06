11 perce
Tragikus balesetek sora követte egymást Hajdú-Biharban
Több alkalommal is megszólaltak a szirénák a vármegyében. Halálos balesethez is riasztották a hatóságokat.
Tragikus baleset történt pénteken délután Ebesen, ahol egy autó kerékpárossal ütközött.
A biciklist, egy középkorú nőt kórházba szállították, de sajnos, az életét nem tudták megmenteni. További információ és helyszíni fotók:
Halálos baleset történt Ebesen, egy nő az áldozat – fotókkal
Egy nappal korábban, csütörtök este Debrecenben történt baleset. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról:
Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben – fotókkal, videóval
A fentieken kívül számos egyéb múltheti hírünk felkeltette olvasóink érdeklődését. Ezek közül válogattunk.
Egy fiatal férfi eltűnt egy csónakbalesetben
Szokatlan szörnyűség történt szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó főcsatornán: felborult egy csónak, melyben négyen tartózkodtak, hárman kijutottak a partra, negyedik társuk azonban eltűnt a vízben. A helyszínre mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek, és keresni kezdték a fiatal férfit, aki a Debreceni Egyetem phD hallgatója.
Borzasztó! Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál - fotókkal
A keresés napok óta tart, s hogy milyen tényezők nehezítik, arról Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke számolt be portálunknak.
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal
Vasárnap este ezt lehetett tudni az eltűnt személy utáni kutatás állásáról:
A hétvége sem vezetett eredményre a csónakbalesetben eltűnt egyetemista keresésében
Zsáka él az új lehetőséggel
Október 2-án Zsákán jártunk: az 1300 lelkes falu vezetése úgy gondolta, él a törvény adta új lehetőséggel és feltételhez köti a betelepülést. Az ott élők lelkesen meséltek nekünk arról, miért szeretik a községet:
Lépett az önkormányzat! Nem akármilyen feltételhez kötik, ki költözhet a hajdú-bihari településre! – fotókkal, videóval
Időközben hűvösre, igencsak ősziesre fordult az időjárás; hogy mire lehet számítani ezekben és a következő napokban, arról a meteorológus beszélt a Haonnak:
Sarkvidéki hideg éri el Hajdú-Bihart, leesik az októberi hó? Fordulatot jósol a meteorológus!
Időnként pletykák röppennek fel arról, hogy bezár a Debreceni Zsibogó. Ezúttal is így történt, mi pedig tisztáztuk a helyzetet:
Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!
Az viszont biztos, hogy új üzlet nyit Józsán; az ott élők hiánypótló szolgáltatáshoz juthatnak:
Hiánypótló üzlet nyílt Debrecenben! Vége a találgatásnak, már kint az árulkodó tábla
