Tragikus balesetek sora követte egymást Hajdú-Biharban

A fentieken kívül számos egyéb múltheti hírünk felkeltette olvasóink érdeklődését. Ezek közül válogattunk.

Egy fiatal férfi eltűnt egy csónakbalesetben

Szokatlan szörnyűség történt szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó főcsatornán: felborult egy csónak, melyben négyen tartózkodtak, hárman kijutottak a partra, negyedik társuk azonban eltűnt a vízben. A helyszínre mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek, és keresni kezdték a fiatal férfit, aki a Debreceni Egyetem phD hallgatója.