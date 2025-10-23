38 perce
Öten kerültek kórházba baleset miatt a hajdú-bihari utakról! – fotókkal, videókkal
A helyszínekre mentő is érkezett. Két balesethez is riasztották a hajdú-bihari tűzoltókat.
Hosszúpályi közelében is baleset volt szerdán. Két autó ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a létavértesi önkormányzati és a debreceni hatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat munkatársai négy embert szállítottak kórházba helyszínről.
Gyerekek is megsérültek a Hosszúpályinál történt balesetben – fotókkal, videóval
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Baleset Debrecenben
Két autó ütközött össze szerda délután Debrecenben, a Külső-Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, a mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.
Helyszíni fotókon a 35-ös főúton történt baleset, két autó ütközött!
Egyéb beavatkozások:
- Aljnövényzet égett százötven négyzetméteren Hajdúböszörmény közelében az M35-ös autópálya mellett. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.
Ajánljuk még:
Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték
Exkluzív! Házasság első látásra: Brem László újra megpróbálta! Mit szól az exfelesége, Góbi Hilda?