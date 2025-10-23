október 23., csütörtök

Baleset

38 perce

Öten kerültek kórházba baleset miatt a hajdú-bihari utakról! – fotókkal, videókkal

A helyszínekre mentő is érkezett. Két balesethez is riasztották a hajdú-bihari tűzoltókat.

Haon.hu
Öten kerültek kórházba baleset miatt a hajdú-bihari utakról! – fotókkal, videókkal

Hosszúpályi közelében is baleset volt szerdán. Két autó ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a létavértesi önkormányzati és a debreceni hatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat munkatársai négy embert szállítottak kórházba helyszínről.

Gyerekek is megsérültek a Hosszúpályinál történt balesetben
Gyerekek is megsérültek a Hosszúpályinál történt balesetben 
Forrás: Katona Ákos

Baleset Debrecenben

Két autó ütközött össze szerda délután Debrecenben, a Külső-Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, a mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.

Egyéb beavatkozások:

  • Aljnövényzet égett százötven négyzetméteren Hajdúböszörmény közelében az M35-ös autópálya mellett. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.
