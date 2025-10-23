Öten kerültek kórházba baleset miatt a hajdú-bihari utakról! – fotókkal, videókkal

Hosszúpályi közelében is baleset volt szerdán. Két autó ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a létavértesi önkormányzati és a debreceni hatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat munkatársai négy embert szállítottak kórházba helyszínről.

Gyerekek is megsérültek a Hosszúpályinál történt balesetben

Forrás: Katona Ákos