Gyalogost gázoltak Debrecennél, majd az őt szállító mentő is balesetezett
Rövid idő alatt két esetben is érintett volt gyalogos. A balesetben többen is megsérültek.
Egymást követően történt két baleset csütörtök este a 4814-es úton, Debrecen határában. Az elsőben egy gyalogost ütött el egy autó, a második balesetben egy mentőautó is érintett volt.
Utóbbi kapcsán a rendőrség megkeresésünkre közölte, két jármű érintett a 4814-es úton Debrecen és Bánk között, a Panoráma úti elágazásnál történt balesetben, teljes útzár mellett helyszíneltek.
Fotókon a böszörményi traktorbaleset, videón a mentés pillanatai!
Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény és Újfehértó között csütörtök délelőtt. Az eset a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél történt, a jármű és vontatványa forgalmi akadályt is képzett. A traktorban csak annak sofőrje utazott, a műszaki mentés idejére útzárra is szükség volt.
Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségébenFotók: Tóth Imre
Súlyos a helyzet! Védőkörzetet kellett létrehozni Hajdú-Bihar mellett
Ismét felütötte a fejét a madárinfluenza, ezúttal Hajdú-Bihar szomszédságában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében, egy pecsenyekacsa tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Mint azt a hivatal írta, a járványügyi nyomozás folyamatban van, az állomány felszámolása is elkezdődött.
Hamarosan lehullik az első hó Hajdú-Biharban? Meteorológust kérdeztünk!
Kathy István meteorológussal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben, és vajon láthatunk-e hó-fedte tájakat a közeljövőben. A szakértő válaszai lehet meglepnek majd – lesz, aki örül a várható időjárásnak, lesz, aki nem.
Égen-földön keresett bűnözőt szedtek le a hajdú-bihari buszról! Nem is sejtették az utasok, ki ül mellettük
Október 25-én reggel tettek bejelentést a rendőrségre arról, hogy valaki az éjszaka megrongálta egy komádi bolt ajtaját, majd több mint félmillió forintot, szeszes italt és édességet vitt el. A bűnügyesek azonnal nyomokat rögzítettek a helyszínen, és tanúkat hallgattak meg. Rövid időn belül a látókörükbe került egy komádi lakos, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel – számolt be a lopásról október 30-án a rendőrség.
Súlyos rendőrségi akció Hajdú-Bihar mellett, nem felejti, aki látta! Jelöletlen kocsiból ugrottak ki a kommandósok
A karcagi rendőrök a Tisza MEKTO beavatkozóival közösen, október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak – számolt be róla a rendőrség.
