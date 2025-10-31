október 31., péntek

Összefoglaló

1 órája

Gyalogost gázoltak Debrecennél, majd az őt szállító mentő is balesetezett

Címkék#rendőrség#Hajdúböszörmény#Debrecen#hó#komádi#baleset

Rövid idő alatt két esetben is érintett volt gyalogos. A balesetben többen is megsérültek.

Haon.hu

Egymást követően történt két baleset csütörtök este a 4814-es úton, Debrecen határában. Az elsőben egy gyalogost ütött el egy autó, a második balesetben egy mentőautó is érintett volt. 

Balesetet szenvedett a sérültet szállító mentőautó
Forrás: Tóth Imre

Utóbbi kapcsán a rendőrség megkeresésünkre közölte, két jármű érintett a 4814-es úton Debrecen és Bánk között, a Panoráma úti elágazásnál történt balesetben, teljes útzár mellett helyszíneltek.

A gyalogosgázolásról készült fotók itt láthatóak:

Gyalogost ütöttek el Debrecen térségében

Fotók: Tóth Imre

A mentőbalesetről készült képeinket itt találod:

Mentősök szenvedtek balesetet Debrecennél

Fotók: Tóth Imre

Fotókon a böszörményi traktorbaleset, videón a mentés pillanatai!

Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény és Újfehértó között csütörtök délelőtt. Az eset a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél történt, a jármű és vontatványa forgalmi akadályt is képzett. A traktorban csak annak sofőrje utazott, a műszaki mentés idejére útzárra is szükség volt.

Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségében

Fotók: Tóth Imre

Súlyos a helyzet! Védőkörzetet kellett létrehozni Hajdú-Bihar mellett

Ismét felütötte a fejét a madárinfluenza, ezúttal Hajdú-Bihar szomszédságában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében, egy pecsenyekacsa tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Mint azt a hivatal írta, a járványügyi nyomozás folyamatban van, az állomány felszámolása is elkezdődött. 

Hamarosan lehullik az első hó Hajdú-Biharban? Meteorológust kérdeztünk!

Kathy István meteorológussal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben, és vajon láthatunk-e hó-fedte tájakat a közeljövőben. A szakértő válaszai lehet meglepnek majd – lesz, aki örül a várható időjárásnak, lesz, aki nem.

Égen-földön keresett bűnözőt szedtek le a hajdú-bihari buszról! Nem is sejtették az utasok, ki ül mellettük

Október 25-én reggel tettek bejelentést a rendőrségre arról, hogy valaki az éjszaka megrongálta egy komádi bolt ajtaját, majd több mint félmillió forintot, szeszes italt és édességet vitt el. A bűnügyesek azonnal nyomokat rögzítettek a helyszínen, és tanúkat hallgattak meg. Rövid időn belül a látókörükbe került egy komádi lakos, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel – számolt be a lopásról október 30-án a rendőrség.

Súlyos rendőrségi akció Hajdú-Bihar mellett, nem felejti, aki látta! Jelöletlen kocsiból ugrottak ki a kommandósok

A karcagi rendőrök a Tisza MEKTO beavatkozóival közösen, október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak – számolt be róla a rendőrség

 

