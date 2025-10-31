Gyalogost gázoltak Debrecennél, majd az őt szállító mentő is balesetezett

Egymást követően történt két baleset csütörtök este a 4814-es úton, Debrecen határában. Az elsőben egy gyalogost ütött el egy autó, a második balesetben egy mentőautó is érintett volt.

Balesetet szenvedett a sérültet szállító mentőautó

Forrás: Tóth Imre

Utóbbi kapcsán a rendőrség megkeresésünkre közölte, két jármű érintett a 4814-es úton Debrecen és Bánk között, a Panoráma úti elágazásnál történt balesetben, teljes útzár mellett helyszíneltek.

