Baleset az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán, sérültről is tudni!

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze kedd éjszaka az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető oldalán - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Debrecen térségében, a 35-ös kilométerszelvény közelében történt.

Baleset történt kedd éjjel az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett sztrádaszakaszon a műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom.

A személyautó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.

Nemcsak balesethez, tűzesethez is siettek az egyenruhások

Kedden egy kombájn fülkéje égett Hajdúhadházon, a Czégény úton.

Kigyulladt egy kombájn Hajdúhadházon

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

Kigyulladt egy kombájn Hajdúhadházon

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajánljuk még: