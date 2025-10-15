október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Baleset az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán, sérültről is tudni!

Címkék#debrecen#M35-ös autópálya#baleset

A mentők segítségére is szükség volt. A baleset kedden, éjfél előtt történt.

Haon.hu

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze kedd éjszaka az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető oldalán - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Debrecen térségében, a 35-ös kilométerszelvény közelében történt. 

Baleset történt kedd éjjel az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán
Baleset történt kedd éjjel az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett sztrádaszakaszon a műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom.

A személyautó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.

Nemcsak balesethez, tűzesethez is siettek az egyenruhások

Kedden egy kombájn fülkéje égett Hajdúhadházon, a Czégény úton. 

Kigyulladt egy kombájn Hajdúhadházon
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. 

Kigyulladt egy kombájn Hajdúhadházon
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu