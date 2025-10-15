2 órája
Baleset az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető szakaszán, sérültről is tudni!
A mentők segítségére is szükség volt. A baleset kedden, éjfél előtt történt.
Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze kedd éjszaka az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető oldalán - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Debrecen térségében, a 35-ös kilométerszelvény közelében történt.
A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett sztrádaszakaszon a műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom.
A személyautó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.
Nemcsak balesethez, tűzesethez is siettek az egyenruhások
Kedden egy kombájn fülkéje égett Hajdúhadházon, a Czégény úton.
A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.
