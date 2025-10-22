Lezárta a felborult kamion az M35-öst, repült a föld és a törmelék! Fotókon a durva baleset

A Debreceni Járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést annak a zalaegerszegi férfinak az ügyében, aki súlyos sérüléssel járó közúti baleset okozott az M35-ös autópályán, ahol egy kamionnal ütközött össze – számolt be róla a Debreceni Törvényszék szerdán. Mint írják, a vádlott 2024. április 7-én 11 óra körül az általa vezetett személygépkocsival közlekedett az M35-ös számú autópályán Debrecen felől Derecske irányába. A személygépkocsiban a jobb első ülésen utasként tartózkodott a vádlott élettársa. Mindketten használták a jármű biztonsági övét.

Súlyos balesetet okozott Hajdú-Biharban a zalaegerszegi férfi

Forrás: Napló-archív

Haladása során a férfi a külső forgalmi sávban utolérte az előtte, vele azonos irányban közlekedő, román honosságú vontatóból és a hozzákapcsolt, ugyancsak román honosságú félpótkocsiból álló nehézgépjárműszerelvényt, melynek előzésébe kezdett. Az előzés során a vádlott áttért a belső forgalmi sávba, ahol vezetéstechnikai hibát vétett, így nekiment a bal oldali szalagkorlátnak. A férfi elvesztette uralmát a jármű vezetése felett, és nekiütközött a külső forgalmi sávban mellette közlekedő járműszerelvény vonójárművének. Az ütközés következtében a járműszerelvény a pályatesteket elválasztó dupla szalagkorlát irányába sodródott, majd azokat átszakítva, a bal pályatesten a jobb oldalára borult, ezáltal teljes szélességében lezárta az autópálya bal oldalát. A vádlott által vezetett személygépkocsi a szalagkorláton keresztül a járműszerelvénnyel megegyezően, ugyancsak az autópálya bal pályatestjére sodródott, ahol a tetejére borult.

Hárman is megsérültek az M35-ösön történt balesetben

A baleset következtében a vádlott által vezetett jármű utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, míg a román járműszerelvény sofőrje és a vádlott könnyű sérüléseket szenvedtek.

A vádlott magatartásával megszegte a KRESZ azon szabályát, miszerint „aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon”.