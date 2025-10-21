október 21., kedd

Orsolya névnap

Baleset történt Balmazújvárosban, kerékpárost ütöttek el – fotókon a helyszín

Címkék#ütközés#kerékpár#Balmazújváros#baleset

Az ütközés körülményei egyelőre tisztázatlanok. A balesethez a mentőket is riasztani kellett.

Haon.hu

Baleset történt kedd délelőtt Balmazújvárosban, a Kastélykert utcában. Mint azt a rendőrségtől megtudtuk, egy autós balra kanyarodás közben eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy kerékpárost.

A kereszteződés, ahol a baleset történt
Forrás: Katona Ákos

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A helyszínelés nyomai a balmazújvárosi kereszteződésben, ahol elütöttek egy kerékpárost

Fotók: Katona Ákos

Balesetek Hajdú-Biharban

A mai nap folyamán már több baleset is történt Hajdú-Biharban, kora reggel Debrecenben, a 2-es villamos közlekedését akadályozták, utána szintén Debrecenben, a Kassai úton ütközött egy kerékpáros és egy autós, majd a délelőtti órákban egy villanyoszlopnak hajtott neki egy traktor Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton.

