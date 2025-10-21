Baleset történt Balmazújvárosban, kerékpárost ütöttek el – fotókon a helyszín

Balesetek Hajdú-Biharban

A mai nap folyamán már több baleset is történt Hajdú-Biharban, kora reggel Debrecenben, a 2-es villamos közlekedését akadályozták, utána szintén Debrecenben, a Kassai úton ütközött egy kerékpáros és egy autós, majd a délelőtti órákban egy villanyoszlopnak hajtott neki egy traktor Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton.