Baleset

1 órája

Kerékpáros és személyautó ütközött össze Debrecenben

A mentők is helyszínre siettek. Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton.

Haon.hu

Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton, ahol egy személyautó és egy kerékpáros ütközött össze. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset körülményeit vizsgálják. 

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mentő is érkezett a balesethez

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

Kedd reggel nem ez volt az első baleset Debrecenben:

