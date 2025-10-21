Baleset
1 órája
Kerékpáros és személyautó ütközött össze Debrecenben
A mentők is helyszínre siettek. Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton.
Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton, ahol egy személyautó és egy kerékpáros ütközött össze. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset körülményeit vizsgálják.
Mentő is érkezett a balesethez
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.
Kedd reggel nem ez volt az első baleset Debrecenben:
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Téli fűtés
16 órája
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
Ezt ne hagyja ki!Az év üzlete?
3 órája
A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre