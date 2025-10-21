Kerékpáros és személyautó ütközött össze Debrecenben

Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton, ahol egy személyautó és egy kerékpáros ütközött össze. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a baleset körülményeit vizsgálják.

Baleset történt kedd reggel Debrecenben, a Kassai úton

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mentő is érkezett a balesethez

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

Kedd reggel nem ez volt az első baleset Debrecenben: