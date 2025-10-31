Karambol a Nyíl utcánál: egy nő megsérült, az egyik sofőr elmenekült! - fotókkal!

Szemtanukat keres a rendőrség: egy korábban történt baleset kapcsán folytat nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. A nyomozás adatai szerint egy jármű közlekedett Debrecenben, a Hadházi úton, az Apafi utca irányából a Nyíl utca felé október 30-án 14 óra körül, amikor hátulról nekiütközött egy forgalmi okok miatt megálló személygépkocsinak.

Baleset a Nyíl utcánál: egy nő megsérült, az egyik sofőr elmenekült!

Forrás: police.hu

Baleset miatt nyomoznak a rendőrök

A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 09010/3205/2025. bűnügyi számon segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást.

Az autóban egy nő megsérült, míg az ismeretlen gépjármű vezetője adatainak hátrahagyása, és a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül elhagyta a baleset helyszínét.

A rendőrség kéri az ezidáig ismeretlen gépkocsi vezetőjét, illetve azokat, akik látták a balesetet, jelentkezzenek személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

