Karambol a Nyíl utcánál: egy nő megsérült, az egyik sofőr elmenekült! - fotókkal!
Szemtanukat keres a rendőrség: egy korábban történt baleset kapcsán folytat nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. A nyomozás adatai szerint egy jármű közlekedett Debrecenben, a Hadházi úton, az Apafi utca irányából a Nyíl utca felé október 30-án 14 óra körül, amikor hátulról nekiütközött egy forgalmi okok miatt megálló személygépkocsinak.
Baleset miatt nyomoznak a rendőrök
A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 09010/3205/2025. bűnügyi számon segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást.
Az autóban egy nő megsérült, míg az ismeretlen gépjármű vezetője adatainak hátrahagyása, és a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül elhagyta a baleset helyszínét.
A rendőrség kéri az ezidáig ismeretlen gépkocsi vezetőjét, illetve azokat, akik látták a balesetet, jelentkezzenek személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
