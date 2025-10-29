A zebrán gázoltak el két gyalogost Debrecenben – szégyenletes, ami kiderült a sofőrről

A vádirat szerint a vádlott 2024. június 8-án nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd ilyen állapotban közlekedett autójával éjfél körül Debrecen belvárosában. A baleset helyén és idején ideális időjárási és látási viszonyok voltak, működött a közvilágítás is és gyér volt a forgalom. A vádlott közeledett egy útkereszteződéshez, ahol a közlekedési jelzőlámpák sárgán villogtak és ott útburkolati jellel felfestett gyalogosátkelőhely volt. Az erősen ittas férfi haladása során nem vette észre a zebrán szabályosan átkelő sértetteket, így őket a járművel elütötte – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025. október 29-én kiadott közleményéből.

Ittasan okozott balesetet a sofőr Debrecenben

Mint azt írják, a baleset következtében mindkét sértettnek 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülése lett.

Az irányadó KRESZ-szabály megszegését és a sértettek súlyos sérüléseit a vádlott erősen ittas állapota idézte elő. Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.

Kiemelték, a Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki.

