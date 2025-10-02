Sziréna
1 órája
Hármas baleset történt az egyik legforgalmasabb Debreceni útszakaszon
Összesen három ember utazott az autókban. A baleset miatt a tűzoltókat riasztották.
Összeütközött három személyautó Debrecenben, a Kishegyesi úton, a Vág utca és a Diófa utca között – számolt be a balesetről csütörtök kora reggel honlapján a katasztrófavédelem.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A baleset három sávon akadályozza a forgalmat.
