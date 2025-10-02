Hármas baleset történt az egyik legforgalmasabb Debreceni útszakaszon

Összeütközött három személyautó Debrecenben, a Kishegyesi úton, a Vág utca és a Diófa utca között – számolt be a balesetről csütörtök kora reggel honlapján a katasztrófavédelem.

Hajnalban történt baleset Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A baleset három sávon akadályozza a forgalmat.

Ajánljuk még: