október 2., csütörtök

Petra névnap

+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Hármas baleset történt az egyik legforgalmasabb Debreceni útszakaszon

Címkék#Debrecen#Kishegyesi út#katasztrófavédelem#baleset

Összesen három ember utazott az autókban. A baleset miatt a tűzoltókat riasztották.

Haon.hu

Összeütközött három személyautó Debrecenben, a Kishegyesi úton, a Vág utca és a Diófa utca között – számolt be a balesetről csütörtök kora reggel honlapján a katasztrófavédelem.

Hajnalban történt baleset Debrecenben
Hajnalban történt baleset Debrecenben
Forrás: Illusztráció / MW-archív

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A baleset három sávon akadályozza a forgalmat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu