Brutális baleset: feszítővágóval tudták csak kiszabadítani a sofőrt, mentők is siettek Hajdúvidre!

Baleset történt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között csütörtök éjszaka - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, egy autó hajtott az út menti árokba a 3502-es út 28-as kilométerénél. A kocsiban csak egy ember utazott, őt a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a járműből. A baleset helyszínére a társhatóságokat is riasztották.

Nem ez volt azonban az egyetlen riasztás csütörtök éjjel: már a kora esti órákban is történtek balesetek vármegyénkben. Gyalogosgázoláshoz riasztották a mentőket, a 4814-es úton került súlyos- életveszélyes állapotba egy személy, miután elütötte egy autó. A gyalogoshoz érkező esetkocsi azonban szintén balesetet szenvedett, többen is megsérültek, amikor frontálisan ütközött vele egy személyautóval.