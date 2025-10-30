október 31., péntek

Sziréna

1 órája

Brutális baleset: feszítővágóval tudták csak kiszabadítani a sofőrt, mentők is siettek Hajdúvidre!

Szirénák hangja törte meg a csendet csütörtök éjszaka Hajdúvidnél. A balesetben egy autó volt érintett.

Haon.hu

Baleset történt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között csütörtök éjszaka - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, egy autó hajtott az út menti árokba a 3502-es út 28-as kilométerénél. A kocsiban csak egy ember utazott, őt a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a járműből. A baleset helyszínére a társhatóságokat is riasztották.

Baleset történt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között csütörtök éjszaka
Baleset történt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között csütörtök éjszaka
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Súlyos baleset Debrecen térségében: mentőautóval ütköztek!

Nem ez volt azonban az egyetlen riasztás csütörtök éjjel: már a kora esti órákban is történtek balesetek vármegyénkben. Gyalogosgázoláshoz riasztották a mentőket, a 4814-es úton került súlyos- életveszélyes állapotba egy személy, miután elütötte egy autó. A gyalogoshoz érkező esetkocsi azonban szintén balesetet szenvedett, többen is megsérültek, amikor frontálisan ütközött vele egy személyautóval. A szörnyű balesetről itt írtunk részletesebben:

