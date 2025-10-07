Helyszíni fotókon a hajdúszoboszlói baleset, egy ember megsérült!

Karambolozott két személyautó Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, egy szupermarketnél kedd reggel - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat.

Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött a szupermarketnél

Fotó: Tóth Imre

Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

