Sziréna

2 órája

Helyszíni fotókon a hajdúszoboszlói baleset, egy ember megsérült!

A tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt félpályás útzár van érvényben.

Haon.hu

Karambolozott két személyautó Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, egy szupermarketnél kedd reggel - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat. 

Baleset Hajdúszoboszlón: két autó ütközött a szupermarketnél
Fotó: Tóth Imre

Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

További képeket a baleset helyszínéről az alábbi galériában tekinthettek meg:

Baleset Hajdúszoboszlón: két autó karambolozott a Dózsa György úton

Fotók: Tóth Imre

