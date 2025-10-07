Sziréna
2 órája
Helyszíni fotókon a hajdúszoboszlói baleset, egy ember megsérült!
A tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt félpályás útzár van érvényben.
Karambolozott két személyautó Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, egy szupermarketnél kedd reggel - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat.
Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
További képeket a baleset helyszínéről az alábbi galériában tekinthettek meg:
Baleset Hajdúszoboszlón: két autó karambolozott a Dózsa György útonFotók: Tóth Imre
