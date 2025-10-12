1 órája
Helyszíni fotókon a Hajdúszoboszlón történt baleset
A helyszínre mentő is érkezett. Hajdúszoboszlón történt baleset vasárnap kora délután.
Közlekedési baleset történt vasárnap kora délután Hajdúszoboszlón – értesült a Haon. Az esethez a katasztrófavédelem mellett a társhatóságok is kiérkeztek.
Mentő is érkezett a hajdúszoboszlói balesethez
A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelem hivatalos oldalán elérhető információk alapján a József Attila utca és a Böszörményi utca kereszteződésében ütközött össze két személygépkocsi. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket.
A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek az egység mellett.
A baleset tényét a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete is megerősítette. Mint tájékoztattak, a helyszínelés jelenleg is tart, azonban jelentős forgalmi akadályt az arra közlekedők nem tapasztalhatnak.
Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is. Válaszukban közölték,
a helyszínről egy idős nőt szállítottak könnyebb sérüléssel kórházba.
