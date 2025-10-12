Helyszíni fotókon a Hajdúszoboszlón történt baleset

Közlekedési baleset történt vasárnap kora délután Hajdúszoboszlón – értesült a Haon. Az esethez a katasztrófavédelem mellett a társhatóságok is kiérkeztek.

Közlekedési baleset történt vasárnap Hajdúszoboszlón

Forrás: Tóth Imre

Mentő is érkezett a hajdúszoboszlói balesethez

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelem hivatalos oldalán elérhető információk alapján a József Attila utca és a Böszörményi utca kereszteződésében ütközött össze két személygépkocsi. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket.

A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek az egység mellett.

A baleset tényét a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete is megerősítette. Mint tájékoztattak, a helyszínelés jelenleg is tart, azonban jelentős forgalmi akadályt az arra közlekedők nem tapasztalhatnak.

Vasárnap délelőtt történt Hajdúszoboszlón a Böszörményi úti baleset

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is. Válaszukban közölték,

a helyszínről egy idős nőt szállítottak könnyebb sérüléssel kórházba.

