Súlyos baleset Hajdúböszörménynél: saját teherautója sodorta el a közutast, részletek derültek ki

A vádirat szerint a vádlott 2024. február 16-án a délelőtti órákban ideális időjárási és látási viszonyok között közlekedett személygépkocsival Hajdúdorog felől Hajdúböszörmény irányába, amikor is Hajdúböszörmény külterületén nagyfokú figyelmetlensége folytán a jól belátható útszakaszon nem vette észre a forgalmi sávja jobb szélén a közútkezelő cég munkavégzés miatt álló és figyelmeztető jelzéseit működtető tehergépkocsiját, aminek hátulról nekiütközött – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A balesetben ketten is megsérültek

Forrás: YouTube / Magyarország Ügyészsége

A szabályosan leállított jármű az ütközés következtében mozgásba lendült, a jobb oldali útárokba sodródott, azonban eközben nekiütközött az előtte lévő és az úttesten dolgozó sértettnek, aki szintén az árokba esett.

A sértettnek a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülései keletkeztek, továbbá maga a vádlott is megsérült, 8 napon belül gyógyuló, könnyebb sérülései lettek.

A vádlott KRESZ-szabályszegő magatartása következtében jött létre a baleset és keletkeztek a sértett sérülései.

Két autó is az árokba kötött ki

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az ügyben a nyomozást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el őt a közúti járművek vezetésétől.

