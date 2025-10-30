október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset történt Hajdúböszörménynél, felborult egy traktor

Címkék#Hajdúböszörmény#katasztrófavédelem#baleset#traktor

Hajdúböszörmény határába riasztották a hatóságokat. A baleset csütörtök délelőtt történt.

Haon.hu

Felborult egy traktor a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény és Újfehértó közötti útszakaszon. A járműben egy ember utazott – számolt be a balesetről csütörtök délelőtt a katasztrófavédelem.

A baleset miatt riasztották a hatóságokat
A baleset miatt riasztották a hatóságokat
Forrás: Napló-archív

Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az érintett útszakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ajánljuk még:


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu