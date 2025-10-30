Baleset történt Hajdúböszörménynél, felborult egy traktor

Felborult egy traktor a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény és Újfehértó közötti útszakaszon. A járműben egy ember utazott – számolt be a balesetről csütörtök délelőtt a katasztrófavédelem.

A baleset miatt riasztották a hatóságokat

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az érintett útszakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ajánljuk még: