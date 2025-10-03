október 3., péntek

Sziréna

1 órája

Életveszélyesen megsérült a fiatal férfi, aki autójával a betonkerítésbe csapódott, majd felborult Debrecenben - fotókkal, videókkal

Címkék#Mikepércsi út#debrecen#felborult autó#baleset

Betonkerítésnek csapódott egy autó még csütörtök este Debrecenben. A balesetben két ember sérült meg.

Haon.hu

Brutális balesetet szenvedett és felismerhetetlenre tört egy autó október 2-án este, Debrecenben, a Mikepércsi úton. Mint arról csütörtök este a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján beszámoltunk, a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott

A baleset következtében az autó a tetejére borulva állt meg
Forrás: Vida Márton Péter

Az ütközés során egy villanyoszlop, valamint egy tűzcsap is megsérült, utóbbi miatt az úttestet elöntötte a víz. 

Kórházba szállították a baleset sérültjeit

Amint azt megírtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. A péntek reggeli legfrissebb katasztrófavédelmi információk szerint a másik utas ki tudott szállni a roncsból.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A baleset helyszínére a fotósunk is kivonult, a felvételek itt érhetőek el:

Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt baleset

Fotók: Vida Márton Péter

Olvasói képeink pedig az alábbi galériában láthatóak:

Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autó

Fotók: HAON

A helyszínen videók is készültek a baleset után, ezeket itt tudjátok megnézni:

