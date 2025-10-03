1 órája
Életveszélyesen megsérült a fiatal férfi, aki autójával a betonkerítésbe csapódott, majd felborult Debrecenben - fotókkal, videókkal
Betonkerítésnek csapódott egy autó még csütörtök este Debrecenben. A balesetben két ember sérült meg.
Brutális balesetet szenvedett és felismerhetetlenre tört egy autó október 2-án este, Debrecenben, a Mikepércsi úton. Mint arról csütörtök este a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján beszámoltunk, a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott.
Az ütközés során egy villanyoszlop, valamint egy tűzcsap is megsérült, utóbbi miatt az úttestet elöntötte a víz.
Kórházba szállították a baleset sérültjeit
Amint azt megírtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. A péntek reggeli legfrissebb katasztrófavédelmi információk szerint a másik utas ki tudott szállni a roncsból.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
A baleset helyszínére a fotósunk is kivonult, a felvételek itt érhetőek el:
Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt balesetFotók: Vida Márton Péter
Olvasói képeink pedig az alábbi galériában láthatóak:
Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autóFotók: HAON
A helyszínen videók is készültek a baleset után, ezeket itt tudjátok megnézni:
