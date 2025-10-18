október 18., szombat

Baleset

50 perce

Két autót ütközött össze Debrecenben, egy embert kórházba szállítottak

Kétszer szólaltak meg a cívisvárosban a szirénák. Baleset és egy leszakadt faág miatt vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók.

Haon.hu

Baleset történt pénteken délelőtt Debrecenben, a Weszprémi utcában, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 Egyéb beavatkozások:

  • Lehasadt, majd a lombkoronán fennakadt egy tizenhárom méter magas fa ága pénteken a déli órákban Debrecenben, a Jászai Mari téren. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézi erővel távolították el az ágat.

