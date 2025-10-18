Baleset
50 perce
Két autót ütközött össze Debrecenben, egy embert kórházba szállítottak
Kétszer szólaltak meg a cívisvárosban a szirénák. Baleset és egy leszakadt faág miatt vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók.
Baleset történt pénteken délelőtt Debrecenben, a Weszprémi utcában, ahol két személygépkocsi ütközött össze – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.
Egyéb beavatkozások:
- Lehasadt, majd a lombkoronán fennakadt egy tizenhárom méter magas fa ága pénteken a déli órákban Debrecenben, a Jászai Mari téren. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézi erővel távolították el az ágat.
