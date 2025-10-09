27 perce
Elütötte egy teherautó Derecskénél, az intenzíven ápolják – fotókkal, videóval
A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba a férfit. A baleset után a Kenézybe vitték a sérültet.
Súlyos sérüléseket szenvedett az a 60 év körüli férfi, akit október 8-án, szerda este ütött el egy teherautó a 47-es főúton, Derecske határában. A férfi egy mopeddel közlekedett, amikor megtörtént a baleset, az úttestet a kétkerekű csomagtartójának tartalma borította be, többek között az aszfaltot borító zöldségeket és rántott húsokat kerülgettek a rendőrök a helyszínelés közben. A mentők kórházba szállították a sérültet, csütörtökön a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja adott tájékoztatást portálunknak a férfi állapotáról.
Megoperálták a baleset sérültjét
A helyszínről egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára. A beteget megoperálták, jelenleg a Központi Intenzív Osztályon ápolják
– közölte a sajtóközpont.
A baleset helyszínén készült felvételeinket itt találod:
Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határábanFotók: Tóth Imre
Egy hete, október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton brutális baleset, ahol egy férfi életveszélyesen megsérült. Autójával a betonkerítésnek csapódott, majd felborult. A tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, a kórházban még mindig küzdenek az életéért:
Borzasztó: intenzív osztályon küzd az életéért a debreceni baleset sérültje – fotókkal, videóval
Ajánljuk még:
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Új traffiboxok szórják a csekkeket Hajdú-Biharban, szétbüntetnek, ha nem figyelsz a forgalmas főúton!
Új üzlet nyílt a Debrecen keleti részében, de más fronton is erősített a népszerű boltlánc