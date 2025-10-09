Elütötte egy teherautó Derecskénél, az intenzíven ápolják – fotókkal, videóval

Súlyos sérüléseket szenvedett az a 60 év körüli férfi, akit október 8-án, szerda este ütött el egy teherautó a 47-es főúton, Derecske határában. A férfi egy mopeddel közlekedett, amikor megtörtént a baleset, az úttestet a kétkerekű csomagtartójának tartalma borította be, többek között az aszfaltot borító zöldségeket és rántott húsokat kerülgettek a rendőrök a helyszínelés közben. A mentők kórházba szállították a sérültet, csütörtökön a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja adott tájékoztatást portálunknak a férfi állapotáról.

Szerda este történt a baleset Derecske határában

Forrás: Tóth Imre

Megoperálták a baleset sérültjét

A helyszínről egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára. A beteget megoperálták, jelenleg a Központi Intenzív Osztályon ápolják

– közölte a sajtóközpont.

