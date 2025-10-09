október 9., csütörtök

Sziréna

27 perce

Elütötte egy teherautó Derecskénél, az intenzíven ápolják – fotókkal, videóval

A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba a férfit. A baleset után a Kenézybe vitték a sérültet.

Haon.hu

Súlyos sérüléseket szenvedett az a 60 év körüli férfi, akit október 8-án, szerda este ütött el egy teherautó a 47-es főúton, Derecske határában. A férfi egy mopeddel közlekedett, amikor megtörtént a baleset, az úttestet a kétkerekű csomagtartójának tartalma borította be, többek között az aszfaltot borító zöldségeket és rántott húsokat kerülgettek a rendőrök a helyszínelés közben. A mentők kórházba szállították a sérültet, csütörtökön a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja adott tájékoztatást portálunknak a férfi állapotáról.

Szerda este történt a baleset Derecske határában
Forrás: Tóth Imre
Forrás: Tóth Imre

Megoperálták a baleset sérültjét 

A helyszínről egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára. A beteget megoperálták, jelenleg a Központi Intenzív Osztályon ápolják

– közölte a sajtóközpont. 

A baleset helyszínén készült felvételeinket itt találod:

Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határában

Fotók: Tóth Imre

Egy hete, október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton brutális baleset, ahol egy férfi életveszélyesen megsérült. Autójával a betonkerítésnek csapódott, majd felborult. A tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, a kórházban még mindig küzdenek az életéért: 

