2 órája
Súlyos fotókon a hajnali debreceni baleset! Elaludhatott a nő, lezúzta a parkoló autókat
Több autó is megsérült. Szombat hajnalban egy debreceni balesethez riasztották a rendőröket.
Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a posztjukban írják, kiderült, egy nő több parkoló autónak is nekiütközött és megsérült. Az eddigi adatok alapján feltehetően elaludt vezetés közben.
A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében lehetőség szerint mindig mindenki kipihenten üljön a volán mögé.
Ha álmosnak érzitek magatokat, hívjatok egy taxit, vagy kérjétek meg az ismerősöket, hogy vigyenek haza Titeket
– írják.
Fotók a baleset helyszínéről, több autó is megsérült:
Baleset Debrecenben: több autónak is nekiment egy nőFotók: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/FB
Kedden Hajdúszoboszlón történt baleset, az egyik autónak a kereke is kitört:
Hétfőn azt a tájékoztatást kaptuk, hogy még mindig életveszélyes állapotban van az a férfi, aki október 2-án, csütörtök este autójával egy betonkerítésnek csapódott, majd felborult Debrecenben, a Mikepércsi úton. Fotók a helyszínről ebben a cikkben:
Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben – fotókkal, videóval
Ajánljuk még:
Megszólalt a Lidl a debreceni áruházi parkolók fizetőssé tételéről
Brutális késelés Hajdú-Biharban, egy ember életéért küzdöttek! - fotókkal
Óriási akciókkal, extra kuponokkal nyit meg a héten az új Aldi Debrecenben