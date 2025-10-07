Súlyos fotókon a hajnali debreceni baleset! Elaludhatott a nő, lezúzta a parkoló autókat

Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a posztjukban írják, kiderült, egy nő több parkoló autónak is nekiütközött és megsérült. Az eddigi adatok alapján feltehetően elaludt vezetés közben.

Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben

Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/FB

A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében lehetőség szerint mindig mindenki kipihenten üljön a volán mögé.

Ha álmosnak érzitek magatokat, hívjatok egy taxit, vagy kérjétek meg az ismerősöket, hogy vigyenek haza Titeket

– írják.

Fotók a baleset helyszínéről, több autó is megsérült: