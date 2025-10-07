október 7., kedd

Amália névnap

15°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Súlyos fotókon a hajnali debreceni baleset! Elaludhatott a nő, lezúzta a parkoló autókat

Címkék#rendőrség#debrecen#baleset

Több autó is megsérült. Szombat hajnalban egy debreceni balesethez riasztották a rendőröket.

Haon.hu

Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a posztjukban írják, kiderült, egy nő több parkoló autónak is nekiütközött és megsérült. Az eddigi adatok alapján feltehetően elaludt vezetés közben.

Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben
Szombat hajnalban történt baleset Debrecenben
Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/FB

A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében lehetőség szerint mindig mindenki kipihenten üljön a volán mögé.

Ha álmosnak érzitek magatokat, hívjatok egy taxit, vagy kérjétek meg az ismerősöket, hogy vigyenek haza Titeket

– írják. 

Fotók a baleset helyszínéről, több autó is megsérült:

Baleset Debrecenben: több autónak is nekiment egy nő

Fotók: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/FB

Kedden Hajdúszoboszlón történt baleset, az egyik autónak a kereke is kitört

Hétfőn azt a tájékoztatást kaptuk, hogy még mindig életveszélyes állapotban van az a férfi, aki október 2-án, csütörtök este autójával egy betonkerítésnek csapódott, majd felborult Debrecenben, a Mikepércsi úton. Fotók a helyszínről ebben a cikkben:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu