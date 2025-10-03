39 perce
Így történhetett a brutális debreceni baleset, mutatjuk, hogy fest most a helyszín – fotókkal, videóval
Ketten sérültek meg, egy 30 év körüli férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a mentők. A balesetben egy autó egy betonkerítésbe csapódott.
Két betonelem is hiányzik abból a kerítésből, amibe csütörtök este egy autó csapódott Debrecenben, a Mikepércsi úton. Péntek reggel a helyszínen járva egyértelműen látszottak a brutális becsapódás nyomai. A villanyoszlopnak csak a helye árválkodik már, a kerítés tövében apró törmelékdarabok hevernek a földön, a becsapódás helyétől néhány méterre a fém elemek is ki vanna törve, minden jel arra utal, ott is érte behatás a kerítést. A borostyán tartja magát, de azért igencsak megdőlt a feje tetejére állt autó súlyától. A rendőrséget kérdeztük, hogy történhetett a baleset, melyben ketten sérültek meg, egy fiatal nőt fejsérüléssel szállítottak kórházba a mentők, míg egy 30 év körüli férfit súlyos, életveszélyes állapotban.
Ez okozhatta a brutális baleset Debrecenben
Az autó a Mikepércsi úton nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett. A jármű megpördült, nekiütközött egy villanyoszlopnak, egy tűzcsapnak, majd a kerítésbe csapódott. Az autó a tengelye körül is átfordult
– tudatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Így nézett ki a brutális Mikepércsi úti baleset helyszíne az ütközés utáni reggelFotók: Katona Ákos
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban összesen két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik utas ki tudott szállni a roncsból.
A baleset estéjén készült galériánkat itt láthatod:
Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt balesetFotók: Vida Márton Péter
Videón mutatjuk, hogy fest most a helyszín:
A csütörtök esti készült videóinkat ebben a cikkben találod:
Életveszélyesen megsérült a fiatal férfi, aki autójával a betonkerítésbe csapódott, majd felborult Debrecenben - fotókkal, videókkal
Ajánljuk még:
Sarkvidéki hideg éri el Hajdú-Bihart, leesik az októberi hó? Fordulatot jósol a meteorológus!
Lépett az önkormányzat! Nem akármilyen feltételhez kötik, ki költözhet a hajdú-bihari településre! – fotókkal, videóval