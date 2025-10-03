Így történhetett a brutális debreceni baleset, mutatjuk, hogy fest most a helyszín – fotókkal, videóval

Két betonelem is hiányzik abból a kerítésből, amibe csütörtök este egy autó csapódott Debrecenben, a Mikepércsi úton. Péntek reggel a helyszínen járva egyértelműen látszottak a brutális becsapódás nyomai. A villanyoszlopnak csak a helye árválkodik már, a kerítés tövében apró törmelékdarabok hevernek a földön, a becsapódás helyétől néhány méterre a fém elemek is ki vanna törve, minden jel arra utal, ott is érte behatás a kerítést. A borostyán tartja magát, de azért igencsak megdőlt a feje tetejére állt autó súlyától. A rendőrséget kérdeztük, hogy történhetett a baleset, melyben ketten sérültek meg, egy fiatal nőt fejsérüléssel szállítottak kórházba a mentők, míg egy 30 év körüli férfit súlyos, életveszélyes állapotban.

A baleset következtében két betonelem is kitört a kerítésből

Forrás: Katona Ákos

Ez okozhatta a brutális baleset Debrecenben

Az autó a Mikepércsi úton nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett. A jármű megpördült, nekiütközött egy villanyoszlopnak, egy tűzcsapnak, majd a kerítésbe csapódott. Az autó a tengelye körül is átfordult

– tudatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.