Helyszíni fotókon a brutális debreceni baleset, egy autó csapódott a betonkerítésnek!

Brutális baleset történt Debrecenben, a Mikepércsi úton csütörtök este – tudta meg a Hajdú Online. Helyszíni beszámolók szerint az út tele van törmelékkel. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi szerint lesodródott az úttestről, betonkerítésnek csapódott és felborult egy személyautó. A járműben ketten utaztak.

Brutális baleset Debrecenben: egy autó betonkerítésnek ütközött, majd felborult

Forrás: HAON/Olvasói fotó

Fotósunk is megérkezett a baleset helyszínére, ahol drámai felvételeket készített: