2 órája

Helyszíni fotókon a brutális debreceni baleset, egy autó csapódott a betonkerítésnek!

A járműben ketten utaztak, az egyik ember beragadt. Helyszíni felvételek a debreceni baleset helyszínéről!

Haon.hu

Brutális baleset történt Debrecenben, a Mikepércsi úton csütörtök este – tudta meg a Hajdú Online. Helyszíni beszámolók szerint az út tele van törmelékkel. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi szerint lesodródott az úttestről, betonkerítésnek csapódott és felborult egy személyautó. A járműben ketten utaztak. 

Brutális baleset Debrecenben: egy autó betonkerítésnek ütközött, majd felborult
Brutális baleset Debrecenben: egy autó betonkerítésnek ütközött, majd felborult
Forrás: HAON/Olvasói fotó

Fotósunk is megérkezett a baleset helyszínére, ahol drámai felvételeket készített:

Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt baleset

Fotók: Vida Márton Péter

Az ütközés következtében a járműbe egy ember beszorult, akit a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, ezért áll a víz az úttesten. 

A helyszínről készült felvételeket az alábbi galériában tudjátok megnézni:

Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autó

Fotók: HAON

Videó is készült, amit pedig itt tudtok megnézni:

Nem ez volt az egyetlen baleset Debrecenben csütörtökön

Csütörtök délután két személyautó ütközött a Felsőjózsai utcán. A baleset következtében több járat is terelőútvonalon közlekedett a rendőrségi helyszínelés ideje alatt. Bővebben itt írtunk az esetről:

