Helyszíni fotókon a brutális debreceni baleset, egy autó csapódott a betonkerítésnek!
A járműben ketten utaztak, az egyik ember beragadt. Helyszíni felvételek a debreceni baleset helyszínéről!
Brutális baleset történt Debrecenben, a Mikepércsi úton csütörtök este – tudta meg a Hajdú Online. Helyszíni beszámolók szerint az út tele van törmelékkel. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi szerint lesodródott az úttestről, betonkerítésnek csapódott és felborult egy személyautó. A járműben ketten utaztak.
Fotósunk is megérkezett a baleset helyszínére, ahol drámai felvételeket készített:
Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt balesetFotók: Vida Márton Péter
Az ütközés következtében a járműbe egy ember beszorult, akit a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, ezért áll a víz az úttesten.
A helyszínről készült felvételeket az alábbi galériában tudjátok megnézni:
Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autóFotók: HAON
Videó is készült, amit pedig itt tudtok megnézni:
Nem ez volt az egyetlen baleset Debrecenben csütörtökön
Csütörtök délután két személyautó ütközött a Felsőjózsai utcán. A baleset következtében több járat is terelőútvonalon közlekedett a rendőrségi helyszínelés ideje alatt. Bővebben itt írtunk az esetről:
