Sziréna

1 órája

Kisteherautó és személyautó csapódott egymásnak Debrecen határában – fotókkal, videóval

Hétfő délelőtt történt az ütközés. A baleset miatt a hatóságokat is riasztani kellett.

Haon.hu

Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Debrecen mellett, a Külső Vámospércsi úton. A 48-as főút 6-os kilométerénél történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, a raj áramtalanította az autót – számolt be a balesetről hétfő délben a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecen határában
Forrás: Katona Ákos

Mint írták, mindkét járműben csak a sofőr ült, a gépkocsivezetők ki tudtak szállni járművükből. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni.

Kisteherautó és személyautó ütközött Debrecen határában

Fotók: Katona Ákos

