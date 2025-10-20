Kisteherautó és személyautó csapódott egymásnak Debrecen határában – fotókkal, videóval

Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Debrecen mellett, a Külső Vámospércsi úton. A 48-as főút 6-os kilométerénél történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, a raj áramtalanította az autót – számolt be a balesetről hétfő délben a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecen határában

Forrás: Katona Ákos

Mint írták, mindkét járműben csak a sofőr ült, a gépkocsivezetők ki tudtak szállni járművükből. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni.