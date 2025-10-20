Sziréna
Kisteherautó és személyautó csapódott egymásnak Debrecen határában – fotókkal, videóval
Hétfő délelőtt történt az ütközés. A baleset miatt a hatóságokat is riasztani kellett.
Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Debrecen mellett, a Külső Vámospércsi úton. A 48-as főút 6-os kilométerénél történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, a raj áramtalanította az autót – számolt be a balesetről hétfő délben a katasztrófavédelem.
Mint írták, mindkét járműben csak a sofőr ült, a gépkocsivezetők ki tudtak szállni járművükből. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni.
Kisteherautó és személyautó ütközött Debrecen határábanFotók: Katona Ákos
