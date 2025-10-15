október 15., szerda

Sziréna

2 órája

Megsérült egy biciklis Debrecenben, pedig csak a nagyobbik rosszat akarta elkerülni

Címkék#rendőrség#debrecen#baleset

A rendőrök a lakosság segítségét kérik. A baleset során az autós nem adott elsőbbséget.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás adatai szerint egy személygépkocsi közlekedett Debrecenben, a Bocskai István úton 2025. szeptember 18-án 7 óra körül. A jármű a Hess András utcára kanyarodott, és nem adott elsőbbséget egy biciklisnek. A kerékpáros nő a baleset elkerülése miatt fékezett, majd elesett és megsérült - írja a police.hu a szerdai közleményében.

Biciklis baleset történt Debrecenben: a rendőrség a lakosság segítségét kérik
Kerékpáros baleset történt Debrecenben: a rendőrök a lakosság segítségét kérik
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A rendőrség kéri továbbá, hogy akik látták a balesetet, jelentkezzenek személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

