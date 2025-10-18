Három autó ütközött össze egy forgalmas útszakaszon Debrecenben! – fotókkal!

Baleset történt szombat kora délután Debrecenben, a Homokkerti felüljárónál, ahol három autó ütközött össze – tudta meg a HAON. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy utoléréses baleset történt, amely három személyautót érintett.

Forrás: HAON

A rendőrök a baleset körülményeit még vizsgálják. Az útszakaszon torlódás várható, aki teheti, kerüljön!

Az országos mentőszolgálat munkatársait is riasztották a helyszínre. Információink szerint egy személy sérült a balesetben.

