Baleset

1 órája

Három autó ütközött össze egy forgalmas útszakaszon Debrecenben! – fotókkal!

A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Baleset történt szombat kora délután Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt szombat kora délután Debrecenben,  a Homokkerti felüljárónál, ahol három autó ütközött össze – tudta meg a HAON. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség  közölte, hogy utoléréses baleset történt, amely három személyautót érintett.

Baleset történt szombat kora délután Debrecenben
Baleset történt szombat kora délután Debrecenben
Forrás: HAON

A rendőrök a baleset körülményeit még vizsgálják. Az útszakaszon torlódás várható, aki teheti, kerüljön!

Mentő is érkezett a baleset helyszínéhez

Az országos mentőszolgálat munkatársait is riasztották a helyszínre. Információink szerint egy személy sérült a balesetben.

Három autót ütközött össze Debrecenben
Forrás: HAON

