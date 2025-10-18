Baleset
1 órája
Három autó ütközött össze egy forgalmas útszakaszon Debrecenben! – fotókkal!
A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Baleset történt szombat kora délután Debrecenben.
Baleset történt szombat kora délután Debrecenben, a Homokkerti felüljárónál, ahol három autó ütközött össze – tudta meg a HAON. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy utoléréses baleset történt, amely három személyautót érintett.
A rendőrök a baleset körülményeit még vizsgálják. Az útszakaszon torlódás várható, aki teheti, kerüljön!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mentő is érkezett a baleset helyszínéhez
Az országos mentőszolgálat munkatársait is riasztották a helyszínre. Információink szerint egy személy sérült a balesetben.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Kereskedelem
3 órája
Nincs tovább, végleg bezárt Debrecen híres üzlete – 70 évig működött, de már hiába megy bárki
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
3 órája
Éjszakai csellengő gyermeket találtak Debrecenben, nem is gondolnád, honnan érkezett ide!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre