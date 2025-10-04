1 órája
Életveszélyesen megsérült egy személy a debreceni balesetben
Az autó kidöntött egy villanyoszlopot és egy tűzcsapot, majd felborult. Új információkat tudtunk meg a Mikepércsi úton történt balesetben.
Súlyos baleset történt október 2-án este Debrecenben, a Mikepércsi úton. Egy autó lesodródott az útról, nekiütközött egy villanyoszlopnak valamint egy tűzcsapnak, majd a kerítésnek csapódva állt meg.
Így vannak a debreceni baleset sérültjei
Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A két sérült állapotáról pénteken érdeklődtünk a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál is.
Halálos baleset is történt Hajdú-Biharban
Egy kerékpáros és egy autó ütközött össze, több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Péntek délután történt halálos baleset Ebesen. A helyszínen készült galériánkat ebben a cikkben találjátok:
Továbbra sem találják a Hortobágy-Berettyóban eltűnt fiatalt
Kedd óta folyik az eltűnt egyetemista keresése, eddig eredménytelenül. A kutatásban résztvevő Lukács Péter érdeklődésünkre tudatta, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig.
Érkezik az októberi hó?
Az elkövetkezendő napokban dermesztően hideg reggelekre ébredhetünk, ám a meteorológusok szerint nem biztos, hogy ez lesz a végleges őszi forgatókönyv. Az időjárás alakulásáról Kathy István meteorológust kérdeztük, aki elárulta, visszatér-e még a melegebb idő.
Ilyen az élet Zsákán
Bár az időjárás inkább a szeles, őszies arcát mutatta csütörtök délelőtt, Zsáka rendezettsége és az ott élők kedvessége mégis melegséggel töltötte meg a szívünket. Ez a mintegy 1300 lelkes település körülbelül 15 kilométerre fekszik a térség központjától, Berettyóújfalutól. A helyieknél érdeklődtünk, milyen érzés zsákainak lenni.
