Összefoglaló

1 órája

Életveszélyesen megsérült egy személy a debreceni balesetben

Az autó kidöntött egy villanyoszlopot és egy tűzcsapot, majd felborult. Új információkat tudtunk meg a Mikepércsi úton történt balesetben.

Haon.hu

Súlyos baleset történt október 2-án este Debrecenben, a Mikepércsi úton. Egy autó lesodródott az útról, nekiütközött egy villanyoszlopnak valamint egy tűzcsapnak, majd a kerítésnek csapódva állt meg. 

Súlyos baleset történt Debrecenben, egy ember életveszélyesen megsérült
Súlyos baleset történt Debrecenben, egy ember életveszélyesen megsérült
Forrás: Napló-archív

Helyszíni fotók és videók az alábbi cikkben:

Így vannak a debreceni baleset sérültjei

Az Országos Mentőszolgálat bajtársai a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A két sérült állapotáról pénteken érdeklődtünk a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál is. 

Halálos baleset is történt Hajdú-Biharban

Egy kerékpáros és egy autó ütközött össze, több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Péntek délután történt halálos baleset Ebesen. A helyszínen készült galériánkat ebben a cikkben találjátok:

Továbbra sem találják a Hortobágy-Berettyóban eltűnt fiatalt

Kedd óta folyik az eltűnt egyetemista keresése, eddig eredménytelenül. A kutatásban résztvevő Lukács Péter érdeklődésünkre tudatta, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig.

Érkezik az októberi hó?

Az elkövetkezendő napokban dermesztően hideg reggelekre ébredhetünk, ám a meteorológusok szerint nem biztos, hogy ez lesz a végleges őszi forgatókönyv. Az időjárás alakulásáról Kathy István meteorológust kérdeztük, aki elárulta, visszatér-e még a melegebb idő.

Ilyen az élet Zsákán

Bár az időjárás inkább a szeles, őszies arcát mutatta csütörtök délelőtt, Zsáka rendezettsége és az ott élők kedvessége mégis melegséggel töltötte meg a szívünket. Ez a mintegy 1300 lelkes település körülbelül 15 kilométerre fekszik a térség központjától, Berettyóújfalutól. A helyieknél érdeklődtünk, milyen érzés zsákainak lenni.

