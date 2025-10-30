Egymást érték a balesetek Hajdú-Biharban szerdán

Baleset Szoboszlón: két személyautó ütközött össze Hajdúszoboszlón, a Damjanich és a Pápai-Vajna utcák kereszteződésében szerdán. Az egyik autó egy távközlési doboznak és egy kerítésnek is nekiütközött. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat két embert szállított kórházba a helyszínről – tudatta portálunkkal a szerdai nap összefoglalójában a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Több balesethez is riasztották a tűzoltókat

Szerda hajnalban Vámospércs közelébe riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Egy autó lesodródott az útról és a tetejére borult. A tűzoltók átvizsgálták a járművet és biztosították a helyszínt. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt Hajdúböszörmény közelében szerdán, ahol két autó ütközött össze. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve elvégezték a járművek áramtalanítását, a sofőröket pedig a mentőszolgálat további vizsgálatok céljából kórházba szállította.

Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze szerda délután, Debrecen közelében. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták a járműveket és áramtalanították azokat. Az autók vezetőit a mentőszolgálat kórházba szállította.

Egy nyárfa megdőlt egy buszmegálló felé szerda délelőtt Balmazújvárosban, a Böszörményi úton. A balmazújvárosi önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy emelőkosaras gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal távolították el a fát.

Lehasadt egy tizenöt méteres fa egyik ága Debrecenben, a Hadházi út és a Kurta utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói létrán át, motoros láncfűrésszel távolították el az ágat.

