Borzasztó: kiderült, kit szállított a mentő, amikor frontálisan ütközött Debrecennél – fotókkal

Címkék#rendőrség#debrecen#gyalogosgázolás#baleset

Debrecen és Bánk között gázolt egy gyalogost egy autós csütörtök este. A balesetben egy nő sérült meg, aki nem sokkal később egy másik ütközésben is érintett volt.

Csütörtökön 17 óra magasságában történt gyalogosgázolás Debrecennél – közölte megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Tudatták, egy autó halad a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt. Úgy tudjuk, a nő az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt. 

Baleset történt csütörtök este Debrecennél, egy gyalogost gázolt el egy autós
Baleset történt csütörtök este Debrecennél, egy gyalogost gázolt el egy autós
Forrás: Tóth Imre

A mentősök is megsérültek a balesetben

Mint arról beszámoltunk, nem messze a gyalogosgázolás helyszínétől frontálisan ütközött egy személyautóval a súlyos sérültet szállító megkülönböztető jelzést használó mentőegység. 

A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést 

– tudatta az OMSZ.

A gyalogosgázolás helyszínén készült képeinket itt találod: 

Gyalogost ütöttek el Debrecen térségében

Fotók: Tóth Imre

A mentőbalesetről készült képeinket ebben a cikkben nézheted meg: 

Több baleset is történt csütörtökön, Hajdúböszörménynél délután egy traktor borult fel, éjszaka pedig egy autó hajtott az út menti árokba, a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a járműből:

Péntek reggel egy személyautó és motoros ütközött össze Debrecenben, a Monostorpályi úton, a helyszínen készült fotóinkat ebben a cikkben találod: 

 

 

