45 perce
Borzasztó: kiderült, kit szállított a mentő, amikor frontálisan ütközött Debrecennél – fotókkal
Debrecen és Bánk között gázolt egy gyalogost egy autós csütörtök este. A balesetben egy nő sérült meg, aki nem sokkal később egy másik ütközésben is érintett volt.
Csütörtökön 17 óra magasságában történt gyalogosgázolás Debrecennél – közölte megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Tudatták, egy autó halad a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt. Úgy tudjuk, a nő az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt.
A mentősök is megsérültek a balesetben
Mint arról beszámoltunk, nem messze a gyalogosgázolás helyszínétől frontálisan ütközött egy személyautóval a súlyos sérültet szállító megkülönböztető jelzést használó mentőegység.
A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést
– tudatta az OMSZ.
