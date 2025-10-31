Borzasztó: kiderült, kit szállított a mentő, amikor frontálisan ütközött Debrecennél – fotókkal

Csütörtökön 17 óra magasságában történt gyalogosgázolás Debrecennél – közölte megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Tudatták, egy autó halad a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt. Úgy tudjuk, a nő az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt.

Baleset történt csütörtök este Debrecennél, egy gyalogost gázolt el egy autós

Forrás: Tóth Imre

A mentősök is megsérültek a balesetben

Mint arról beszámoltunk, nem messze a gyalogosgázolás helyszínétől frontálisan ütközött egy személyautóval a súlyos sérültet szállító megkülönböztető jelzést használó mentőegység.

A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést

– tudatta az OMSZ.

